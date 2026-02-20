Podemos reúne a su cúpula mientras se suceden los movimientos en la izquierda

Madrid, 20 feb (EFE).- Podemos reúne este viernes a su Consejo Ciudadano Estatal, órgano de dirección política entre asambleas, mientras se suceden los movimientos en el espacio de la izquierda.

La formación que lidera Ione Belarra ha guardado silencio tras la charla protagonizada el miércoles por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y se ha desmarcado de forma clara de la reunión que mantendrán el sábado IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes para relanzar su alianza.

Concurrieron con ese grupo a las elecciones generales de 2023, pero lo abandonaron tras un abierto enfrentamiento con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Ahora no creen en las virtudes de lo que llaman un "Sumar 2.0".

Podemos sostiene que quiere hablar con todo el mundo para tejer candidaturas amplias, pero advierte de que no aceptará "subordinarse al PSOE". Tiende la mano a Izquierda Unida, pero no a Sumar. EFE