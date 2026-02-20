Espana agencias

Podemos pide renovar "a fondo" las fuerzas de seguridad "para que no se sientan impunes"

Madrid, 20 feb (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este viernes una renovación "a fondo" de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tras la querella contra el ya exnúmero dos de la Policía Nacional José Ángel González por presunta agresión sexual, "para que no se sientan impunes para ejercer la violencia".

Al inicio de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano del partido, Belarra ha asegurado que "hace falta" una renovación a fondo de las fuerzas y cuerpos de seguridad "para que no se sientan impunes para ejercer la violencia" como, ha dicho, se ha "vuelto a ver esta semana con esa brutal denuncia al DAO de la Policía Nacional".

Además, ha considerado que "ya tocaría" que la judicatura "deje de ser el coto privado de la derecha" y ha pedido a la izquierda estar "dispuesta a atar en corto a los fondos buitre y a las grandes empresas del IBEX 35" así como bajar los alquileres por ley "sin miedo a expropiar viviendas para que la gente tenga casas para vivir".

La líder del partido también ha asegurado que Vox ha propuesto prohibir el burka estos días, aprovechando la cercanía con el 8M, para "extender el miedo y el odio a las personas migrantes en respuesta a la regularización".

Ha considerado que el partido de Santiago Abascal quiere que ciudadanía sienta "miedo, rechazo y odio" al ver a una mujer con velo por la calle y ha subrayado que a Vox no le importan las mujeres y sus derechos.

Así, ha vuelto a reivindicar que "la forma de parar a la extrema derecha y su miedo no es meter más miedo" sino "ganar derechos". "Si ellos intentan que haya miedo a las personas migrantes, nosotras respondemos con la regularización porque papeles son derechos", ha añadido al respecto.

"A las derechas se les gana por la izquierda y con las mujeres al frente, con las feministas al frente para ser más precisas", ha incidido Belarra quien ha revelado además el lema de su formación para las movilizaciones del 8M: "Amigas, al fascismo lo paramos las feministas". EFE

