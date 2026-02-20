Espana agencias

Podemos denuncia que Trump quiere convertir a Cuba en "la nueva franja de Gaza"

Madrid, 20 feb (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado este viernes el "brutal bloqueo" que el presidente estadounidense, Donald Trump, está ejerciendo contra Cuba y con el que, a su juicio, quiere convertir a la isla caribeña en "la nueva franja de Gaza".

Al inicio de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano del partido, Belarra ha mostrado la solidaridad de los morados con el pueblo cubano y ha exigido al Gobierno que actúe "de inmediato" porque "es el momento de aislar internacionalmente a Donald Trump y a Estados Unidos".

A su juicio, España no puede tener relaciones con Estados Unidos porque "ha promovido, financiado y amparado el genocidio en Palestina" y está sometiendo a Cuba "a un brutal bloqueo petrolero y financiero que amenaza con declarar una emergencia humanitaria de primer nivel en la isla".

"Son ya décadas de bloqueo criminal sobre Cuba, pero la situación actual es insostenible. Pretenden convertir ese país en la nueva franja de Gaza", ha subrayado la líder de Podemos.

En esa línea, ha alertado de que primero fue Palestina, ahora es Cuba y "mañana puede ser cualquier de nosotros".

Por eso ha pedido recuperar la movilización social "contra la guerra, contra las intervenciones militares y contra el genocidio en Palestina". EFE

