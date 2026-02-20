Pisarello gana las primarias para relevar a Colau como candidato de Barcelona en Comú

Barcelona, 20 feb (EFE).- Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Comuns, ha ganado las primarias para ser el candidato de Barcelona en Comú (BComú) en las próximas elecciones locales, tomando así el relevo de Ada Colau, al obtener un 68,6 % de los apoyos, frente al 27 % cosechado por Bob Pop. EFE
