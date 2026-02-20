Espana agencias

Pau Gasol, elegido presidente de la Comisión de Atletas del COI

Redacción Deportes, 20 feb (EFE).- El exjugador español de baloncesto Pau Gasol fue elegido este viernes durante los Juegos de Milán-Cortina presidente de la Comisión de Atletas del COI, órgano del que formaba parte desde el 2 de agosto de 2021 tras los Juegos de Pekín

Gasol, que participó en cinco Juegos Olímpicos y ganó la plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 2016, será el representante de los deportistas en la Comisión Ejecutiva del COI y continuará como integrante de la Comisión de Ética y la de Coordinación de los Juegos de Los Ángeles 2028. EFE

