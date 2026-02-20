Pasa a disposición judicial el detenido por el doble crimen machista de Xilxes (Castellón)

Vila-real (Castellón), 20 feb (EFE).- El detenido por el presunto doble asesinato de su exmujer, de 48 años, y de la hija de ambos, de 12, en la localidad castellonense de Xilxes ha entrado este viernes en los juzgados de Vila-real sobre las 10:20 horas para prestar declaración por el suceso.

El hombre fue arrestado inicialmente por un presunto delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento en vigor sobre su exmujer y, posteriormente, se le imputaron también los dos presuntos asesinatos, que serán investigados por un juzgado especializado en violencia sobre la mujer. Las diligencias han sido declaradas secretas.

A las puertas del juzgado se han concentrado miembros de la asociación de personas sordas de Castellón (Apesocas) para mostrar su apoyo a las víctimas, que padecían esa discapacidad, al igual que el detenido.

El vocal de la asociación, David Moreno, ha explicado ante los medios que han acudido a los juzgados “para homenajear y apoyar a María José y a su hija, y también por la impotencia y la rabia” que les genera este doble crimen.

Moreno ha señalado que conocían tanto a la víctima como al detenido por su vinculación con la asociación. “Nos conocemos por la asociación y también por parte de su exmujer”, ha indicado.

El representante de Apesocas ha afirmado que desde la entidad se sienten “tristes” y que, aunque consideraban al detenido una persona “agresiva” y “con un carácter que se le cruzaban los cables fácilmente”, no esperaban que pudiera llegar “a ese extremo”.

Sobre las víctimas, ha destacado que María José era “una persona muy buena, cariñosa y tranquila”.

Preguntado por la posibilidad de que la asociación se persone en la causa, Moreno ha señalado que todavía no lo han decidido y que deberán abordarlo con la junta directiva, aunque ha manifestado que la intención es “querer estar ahí”.

En relación con las medidas de protección para víctimas de violencia de género con discapacidad, ha indicado que, en su opinión, quienes sufran malos tratos deben denunciarlos y solicitar las medidas oportunas, si bien ha reconocido no conocer en detalle el procedimiento.

Asimismo, ha pedido a los medios de comunicación que eviten el uso del término “sordomudas” y empleen expresiones como “personas sordas” o “personas con discapacidad auditiva”, al considerar que la primera denominación “ahora mismo ya no existe” y puede resultar molesta.

La Guardia Civil ha practicado además un registro en el domicilio en València del sospechoso, actuación que se llevó a cabo este jueves con él presente y que se enmarca en la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido.

Los cuerpos de la mujer y de la menor fueron hallados el pasado martes en la vivienda familiar, en Xilxes, con signos de violencia.

La víctima estaba incluida en el sistema VioGén y su situación había sido revisada recientemente, con una valoración de “riesgo medio”. La orden de alejamiento impuesta al detenido permanecía vigente hasta 2027 y establecía una distancia mínima de 300 metros. EFE

jgt/cbr/jdm

(foto) (vídeo)