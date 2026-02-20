Pamesa Teruel visita al CV Leganés el sábado a las 20 horas en un duelo clave

Teruel, 20 feb (EFE).- El Pamesa Teruel afronta este sábado a las 20.00 horas un exigente compromiso a domicilio frente al CV Leganés, en un encuentro importante para consolidar su progresión en la Superliga de Voleibol antes del parón copero.

El conjunto turolense continúa con el ajuste de su engranaje tras la sustitución de Fabián Muraco y Maxi Torcello en el banquillo: el equipo ha atravesado semanas de cambios, aunque las sensaciones positivas han sido crecientes.

En las dos últimas jornadas ha sufrido derrotas ante los dos primeros clasificados, el CV Guaguas y el Grupo Herce Soria, encuentros en los que ha competido a buen nivel y ha puesto en aprietos a rivales de máxima exigencia.

Esa mejoría ya se había reflejado anteriormente con dos victorias consecutivas frente al CV Tarragona y al Playas de Benidorm, resultados que marcaron el inicio de una evolución en el juego.

Con dos triunfos y dos derrotas en las últimas semanas, Pamesa ocupa la sexta posición de la clasificación con 25 puntos, los mismos que el quinto, el Conqueridor Valencia, lo que mantiene abierta la pelea por escalar posiciones.

Por su parte, el CV Leganés llega a la cita tras caer ante el conjunto soriano y ocupa la novena plaza; el equipo madrileño intentará hacerse fuerte en casa para frenar a un rival que busca continuidad competitiva.

El choque será el último antes del parón por la Copa del Rey, que se disputará en el Pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia entre el 26 de febrero y el 1 de marzo; y en la que Pamesa se medirá nuevamente al CV Guaguas en los cuartos de final. EFE

