Ortega Smith avisa a la cúpula de Vox de que defenderá su honor incluso en los tribunales

Madrid, 20 feb (EFE).- El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, expulsado cautelarmente de la formación que lidera Santiago Abascal, ha afirmado este viernes que no se merece lo que está viviendo y que tiene la conciencia muy tranquila, por lo que ha avisado que va a defender su honorabilidad, incluso en los tribunales.

Así lo ha manifestado Ortega Smith a los periodistas en su primera aparición pública después de que el miércoles Vox le suspendiera cautelarmente de militancia, lo que ha provocado que en la actualidad Santiago Abascal sea el único de los fundadores del partido que continúa en la dirección.

"Mi comportamiento creo que ha sido ejemplar y que no me merezco lo que estoy sufriendo y lo que están sufriendo mis compañeros y por eso, por justicia voy a pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos, voy a recurrir lo que tenga que recurrir y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré. Voy a defender mi honorabilidad", ha manifestado. EFE