Once detenidos en Murcia con 14 kilos de cocaína y 75 de marihuana para abastecer a narcos

Murcia, 20 feb (EFE).- Once personas han sido detenidas en Murcia con 14 kilos de cocaína y 75 de marihuana con los que abastecían a otros narcotraficantes y que fueron hallados en cinco registros en inmuebles de Lorquí y Molina de Segura, donde han sido intervenidos además dos pistolas y munición, 16.000 euros en efectivo y efectos relacionados con los estupefacientes.

La operación de más de un centenar de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria de esa región se inició en agosto de 2025, según han informado este viernes en un comunicado conjunto.

Se les considera presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico con el que alimentaban los aparatos para acelerar el crecimiento de la marihuana en dos invernaderos bajo techo y blanqueo de capitales.

También, de otro contra los animales por tener un centenar de gallos de la especie combatiente español, la mayoría con las crestas mutiladas, y una tortuga mora.

A los detenidos se les ha incautado una embarcación, cuatro turismos, dos motocicletas, dispositivos electrónicos, básculas de precisión y una prensa compactadora. EFE

(Foto) (Vídeo)

