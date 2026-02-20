Espana agencias

Oliver Glasner, de ganar títulos a que los aficionados pidan su despido en nueve meses

Londres, 20 feb (EFE).- Oliver Glasner, técnico del Crystal Palace, vive un giro radical al frente del club londinense ya que menos de un año después de conquistar dos títulos históricos, el entrenador ha pasado a estar en el centro de las críticas de parte de la afición por los malos resultados recientes.

El austriaco, que ya anunció que dejará el club al termino de la temporada, no aseguró su continuidad durante la presente campaña y afirmó que "nunca se sabrá lo que el futuro nos depara".

"Ya veremos. En el fútbol te quedas cuando los resultados son buenos y en los últimos meses no lo han sido. Lo que el futuro nos depara, nunca lo sabremos. Como entrenador, te quedas cuando los resultados son buenos", expresó Glasner en la rueda de prensa previa al duelo frente al Wolverhampton Wanderers.

Glasner asumió el cargo el 19 de febrero de 2024 tras la salida de Roy Hodgson con un impacto de inmediato al cerrar el curso con una gran racha, igualó su mejor registro de puntos en la Premier League y terminó entre los diez primeros.

El punto más alto llegó el 17 de mayo de 2025, cuando el Palace conquistó la FA Cup con un triunfo 1-0 ante el Manchester City en Wembley, logrando el primer gran título de su historia.

Meses después, en agosto de 2025, el conjunto londinense levantó también la Community Shield tras vencer al Liverpool en los penaltis.

Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente en la campaña actual y tras el empate frente al Zrinjski Mostar en la ida del 'play-off' de la Liga Conferencia prolongó la mala racha —solo una victoria en los últimos 15 partidos— y provocó que aficionados desplazados a Bosnia corearan "Glasner out" ("Glasner fuera") y "sacked in the morning" ("Despedido por la mañana").

A pesar de la presión y con el equipo en decimotercera posición en el campeonato liguero, el entrenador insistió en que mantiene la motivación para seguir: "Sí, siento que tengo el impulso para liderar al equipo hasta el final".

El club del sur de Londres, que tiene una ventaja de ocho puntos respecto al descenso, recibirá este fin de semana al Wolverhampton Wanderers antes de la vuelta europea, en un contexto que puede ser trascendental para el futuro del técnico austriaco.

"No creo que el Crystal Palace esté un lugar seguro, especialmente cuando veo como están jugando los equipos que están detrás en la clasificación. Sería un error centrarnos en la Liga de Conferencia y olvidar la Premier League", subrayó. EFE

