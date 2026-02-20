Espana agencias

Muere Peter Stämpfli, el suizo amante de Sitges que convirtió los neumáticos en 'pop art'

Barcelona, 20 feb (EFE).- El artista suizo Peter Stämpfli, referencia internacional del pop art y de la figuración narrativa, conocido por su predilección por un objeto, los neumáticos, y estrechamente vinculado a Sitges (Barcelona), donde su fundación expone buena parte de sus obras, falleció ayer jueves.

"El artista suizo traspasó anoche a los 88 años en París, su ciudad de residencia", han informado este viernes fuentes de la Fundació Stämpfli.

Peter Stämpfli protagonizó durante su carrera cerca de setenta exposiciones individuales en una veintena de países, entre las que destacan las del Centro Pompidou de París (1980), de Seyne-sur-Mer (1997), del Museo de Arte y de Historia de Friburgo (1999) o de la Galería Nacional del Jeu de Peu.

Nacido en Deisswil bei Münchenbuchsee (Suiza) en 1937, también expuso en el Grand Palais y en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de París y en 1970 representó a Suiza en la Bienal de Venecia.

Con una obra especialmente cotizada en su país, Francia y Estados Unidos, en su indagación por el pop art se detuvo especialmente en el neumático y su impronta, que marcó su obra desde finales de los sesenta hasta su muerte.

Pese a que pasó su madurez en París, estuvo estrechamente vinculado a Sitges. Una parte significativa de su obra se expone de forma permanente en la fundación que creó junto a su mujer, Anna Maria Torelló, en Sitges, localidad a la que estuvo estrechamente vinculado.

El matrimonio llegó a Sitges en 1970 y se enamoró de esta población costera, en la que era conocido como Pere y en la que aprendió a hablar catalán de forma fluida.

Implicados en la vida cultural de la localidad del Garraf, en 1995 rehabilitaron un edificio en la calle Bosc para convertirlo en espacio cultural y sede del Grupo de Estudios Sitgetanos.

En agradecimiento a su vinculación, aportación a la vida cultural de la localidad y a su contribución a la difusión internacional del nombre de Sitges, en 2004 el Ayuntamiento honró a Pere Stämpfli como Hijo Adoptivo de la Villa.

En 2006, el matrimonio Stämpfli decidió dar forma a una vieja idea: que Sitges tuviera una colección de arte contemporáneo a disposición del público.

El edificio de la Fundació Stämpfli se inauguró en 2011, gracias a la cesión del Mercado del Pescado que efectuó el Ayuntamiento. En 2019, las instalaciones se ampliaron con la incorporación de un nuevo edificio, también en la calle Bosch, plenamente remodelado. EFE

