Movistar+, Filmin, Netflix, Prime o Apple TV: dónde ver las películas nominadas a los Goya

Madrid, 20 feb (EFE).- El próximo 28 de febrero se celebra la 40 edición de los Premios Goya, galardones a los que están nominadas 218 producciones, la mayoría de las cuales ya están disponibles para ver en algunas plataformas como Movistar+, Filmin, Prime Vídeo, Netflix o Apple TV.

'Los Domingos', el filme de Alauda Ruiz de Azúa que lidera la lista con 13 nominaciones, estará disponible a partir del 27 de febrero en Movistar+, donde ya puede verse 'Sirât', de Oliver Laxe, la segunda película con más candidaturas, 11.

En el siguiente puesto está 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9 nominaciones, disponible en Movistar+, Filmin y Apple TV. Los catálogos de esas mismas plataformas también cuentan con 'La cena' (8 nominaciones).

Con siete opciones de llevarse un cabezón están 'Los tigres' (disponible desde hoy en Movistar+), 'Sorda' (bajo suscripción en Movistar+ y Apple TV, y para alquilar en Filmin y Prime Vídeo) y 'El cautivo' (solo en Netflix).

Asimismo, 'Romería' (6 nominaciones), el último filme de Carla Simón, puede verse en Movistar+ o alquilarse en Filmin y Prime Vídeo. Por otro lado, la cinco veces nominada 'Ciudad sin sueño', dirigida por Guillermo García López, se estrena en Movistar+ y Apple TV el 20 de marzo.

'Un fantasma en la batalla' (4 nominaciones) está en Netflix y 'Una quinta portuguesa' (3 nominaciones) en Movistar+ y Filmin. La historia de la caza de brujas en las montañas vascas 'Gaua' (3 nominaciones) está en Prime Vídeo.

Con 2 nominaciones destacan 'Enemigos' (Prime Vídeo), 'Los Tortuga' (bajo suscripción en Movistar+ y Apple TV, y para alquilar en Filmin y Prime Vídeo), y las noveles direcciones 'Estrany Riu' (Movistar+ y Filmin), 'La Furia' (Movistar+, Filmin y HBO Max) y 'Muy lejos' (Movistar+, Filmin y Apple TV).

La también nominada a Mejor dirección novel 'Balearic' (1 nominación) se estrena el 3 de abril en Filmin.

A Mejor guion adaptado está nominada 'La buena letra', disponible en Movistar+, donde también se encuentra 'Mi amiga Eva', cuya actriz Nora Navas podría alzarse como Mejor actriz protagonista.

'Rondallas' (con una nominación a Mejor actor de reparto para Tamar Novas), se estrena el 1 de mayo en Apple TV y 'La Tregua' (nominada a Mejor maquillaje y peluquería), todavía no tiene fecha de estreno en ninguna plataforma.

'El talento' (la película de Ester Expósito nominada a Mejor música original) está en Movistar+ y en Prime Vídeo para alquilar, aunque ese galardón también podría llevárselo 'Leo & Lou', que todavía no puede verse en ninguna plataforma.

Por Mejor canción original luchan 'Parecido a un asesinato', con una composición de Blanca Paloma y cuyo estreno previsto para el 26 de febrero en Prime Vídeo, y '¡Caigan las rosas blancas!', disponible en Filmin.

Por lo que respecta a las producciones que lucharán por el cabezón a mejor película documental, 'Tardes de soledad', el filme sobre el torero Roca Rey, está Movistar+, Filmin (para alquilar), Prime Vídeo y Apple TV.

'Hasta que me quede sin voz', el documental de Leiva, se ha estrenado ya en Movistar+, donde también podrá verse 'Flores para Antonio', el documental de Alba Flores sobre su padre, aunque todavía no tiene fecha de estreno.

Aún no se encuentra en ninguna plataforma '2025. Todos somos Gaza', mientras que 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine' ya está en Movistar+ y 'The Sleeper. El Caravaggio perdido' en Filmin.

De otra parte, los filmes nominados a Mejor película europea están casi todos disponibles en varias plataformas: 'Cónclave' está Movistar+, 'La chica de la aguja' en Filmin, 'Un simple accidente' en Filmin y a partir del 6 de febrero en Movistar+, donde el 27 de marzo también se estrena 'Valor sentimental'.

'On Falling' también estará disponible próximamente en esta plataforma, aunque ya puede alquilarse en Filmin y Prime Vídeo.

En cuanto a las candidatas a Mejor película iberoamericana, 'Manas' y 'Un poeta' no se encuentran en ninguna plataforma, mientras que 'Belén' está en Prime Vídeo, y 'La piel del agua' en Filmin, que el 22 de mayo también estrena 'La misteriosa mirada del flamenco'. EFE