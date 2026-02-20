Espana agencias

Movistar+, Filmin, Netflix, Prime o Apple TV: dónde ver las películas nominadas a los Goya

Guardar

Madrid, 20 feb (EFE).- El próximo 28 de febrero se celebra la 40 edición de los Premios Goya, galardones a los que están nominadas 218 producciones, la mayoría de las cuales ya están disponibles para ver en algunas plataformas como Movistar+, Filmin, Prime Vídeo, Netflix o Apple TV.

'Los Domingos', el filme de Alauda Ruiz de Azúa que lidera la lista con 13 nominaciones, estará disponible a partir del 27 de febrero en Movistar+, donde ya puede verse 'Sirât', de Oliver Laxe, la segunda película con más candidaturas, 11.

En el siguiente puesto está 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9 nominaciones, disponible en Movistar+, Filmin y Apple TV. Los catálogos de esas mismas plataformas también cuentan con 'La cena' (8 nominaciones).

Con siete opciones de llevarse un cabezón están 'Los tigres' (disponible desde hoy en Movistar+), 'Sorda' (bajo suscripción en Movistar+ y Apple TV, y para alquilar en Filmin y Prime Vídeo) y 'El cautivo' (solo en Netflix).

Asimismo, 'Romería' (6 nominaciones), el último filme de Carla Simón, puede verse en Movistar+ o alquilarse en Filmin y Prime Vídeo. Por otro lado, la cinco veces nominada 'Ciudad sin sueño', dirigida por Guillermo García López, se estrena en Movistar+ y Apple TV el 20 de marzo.

'Un fantasma en la batalla' (4 nominaciones) está en Netflix y 'Una quinta portuguesa' (3 nominaciones) en Movistar+ y Filmin. La historia de la caza de brujas en las montañas vascas 'Gaua' (3 nominaciones) está en Prime Vídeo.

Con 2 nominaciones destacan 'Enemigos' (Prime Vídeo), 'Los Tortuga' (bajo suscripción en Movistar+ y Apple TV, y para alquilar en Filmin y Prime Vídeo), y las noveles direcciones 'Estrany Riu' (Movistar+ y Filmin), 'La Furia' (Movistar+, Filmin y HBO Max) y 'Muy lejos' (Movistar+, Filmin y Apple TV).

La también nominada a Mejor dirección novel 'Balearic' (1 nominación) se estrena el 3 de abril en Filmin.

A Mejor guion adaptado está nominada 'La buena letra', disponible en Movistar+, donde también se encuentra 'Mi amiga Eva', cuya actriz Nora Navas podría alzarse como Mejor actriz protagonista.

'Rondallas' (con una nominación a Mejor actor de reparto para Tamar Novas), se estrena el 1 de mayo en Apple TV y 'La Tregua' (nominada a Mejor maquillaje y peluquería), todavía no tiene fecha de estreno en ninguna plataforma.

'El talento' (la película de Ester Expósito nominada a Mejor música original) está en Movistar+ y en Prime Vídeo para alquilar, aunque ese galardón también podría llevárselo 'Leo & Lou', que todavía no puede verse en ninguna plataforma.

Por Mejor canción original luchan 'Parecido a un asesinato', con una composición de Blanca Paloma y cuyo estreno previsto para el 26 de febrero en Prime Vídeo, y '¡Caigan las rosas blancas!', disponible en Filmin.

Por lo que respecta a las producciones que lucharán por el cabezón a mejor película documental, 'Tardes de soledad', el filme sobre el torero Roca Rey, está Movistar+, Filmin (para alquilar), Prime Vídeo y Apple TV.

'Hasta que me quede sin voz', el documental de Leiva, se ha estrenado ya en Movistar+, donde también podrá verse 'Flores para Antonio', el documental de Alba Flores sobre su padre, aunque todavía no tiene fecha de estreno.

Aún no se encuentra en ninguna plataforma '2025. Todos somos Gaza', mientras que 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine' ya está en Movistar+ y 'The Sleeper. El Caravaggio perdido' en Filmin.

De otra parte, los filmes nominados a Mejor película europea están casi todos disponibles en varias plataformas: 'Cónclave' está Movistar+, 'La chica de la aguja' en Filmin, 'Un simple accidente' en Filmin y a partir del 6 de febrero en Movistar+, donde el 27 de marzo también se estrena 'Valor sentimental'.

'On Falling' también estará disponible próximamente en esta plataforma, aunque ya puede alquilarse en Filmin y Prime Vídeo.

En cuanto a las candidatas a Mejor película iberoamericana, 'Manas' y 'Un poeta' no se encuentran en ninguna plataforma, mientras que 'Belén' está en Prime Vídeo, y 'La piel del agua' en Filmin, que el 22 de mayo también estrena 'La misteriosa mirada del flamenco'. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fiscalía espera que la mayoría de víctimas del 'caso Cocoon' de macroestafa inmobiliaria recuperen sus propiedades

El Ministerio Público solicitará el lunes en juicio que los responsables indemnicen a afectados y que aseguradoras asuman los pagos cuando corresponda, mientras las víctimas deberán esperar una sentencia definitiva para recuperar viviendas o recibir compensaciones

Fiscalía espera que la mayoría

Las candidatas al Goya a mejor película viajan del infierno al cielo con parada terrenal

Infobae

Un hombre mata a un niño de diez años en Tenerife y deja herida de gravedad a la madre

Infobae

Cantero:"pelear por los mundiales es realista, pero hay que mantener los pies en el suelo"

Infobae

"Ya me podrías dejar ganar una vez" le dijo Khachanov a Alcaraz al término del partido

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El Gobierno quiere limitar el número de escopetas en manos de civiles por riesgo de “arsenales en domicilios”, pero los datos revelan que hay 21.000 armas menos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”