Montero pide al PP que deje de "chapotear" en el discurso del agravio sobre financiación

Sevilla, 20 feb (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este viernes al PP que deje de "chapotear" en el discurso del "agravio" con otras comunidades como principal premisa para rechazar el modelo de financiación autonómica que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa.

En un desayuno informativo en Sevilla, Montero ha vuelto a defender el modelo que ha presentado a las comunidades, del que ha dicho que "desenmascara" la estrategia "mezquina" que, a su juicio, ha desplegado el PP y que consiste en "enfrentar territorios unos con otros" sin proponer nada alternativo.

Preguntada sobre por qué también presidente socialistas han rechazado este modelo, la secretaria general del PSOE andaluz ha respondido que esa cuestión tendrían que explicarla dichos gobiernos, refiriéndose especialmente al de Castilla-La Mancha, liderada por Emiliano García Page.

"Me parece muy importante el poder formular un modelo, porque significa poder discutir sobre una propuesta concreta", ha señalado Montero, quien ha lamentado que el PP no presente su contrapropuesta y poder así compararla y analizarla.

La vicepresidenta ha criticado que, después de tres años diciendo que se estaba pactando "un cupo separatista con Cataluña", no exista ahora "un aplauso colectivo" de quienes creían esto al ver que se ha conseguido que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) acepte un modelo según el cual permanece en el sistema común de financiación.

Sobre Andalucía, ha destacado que este es el "mejor modelo posible" para la comunidad, y que la comunidad "no puede tener el lujo de quedarse enfadada, enfurruñada, como pretende incitar siempre (el presidente de la Junta, Juanma) Moreno, protestando por otros territorios o por echar balones fuera y acusar a otros".

Y en ese sentido, ha recordado a Moreno sus palabras sobre que aceptaría un modelo que supusiera 4.000 millones de euros más para Andalucía -el presentado por el Ejecutivo supone 5.700 millones uniendo el fondo de compensación-: "La contradicción no tiene lugar en la política".

"Simple y llanamente, el presidente de la Junta no reconoce que hay una buena propuesta que viene del adversario político, y eso es porque estamos a las puertas de las elecciones autonómicas", ha afeado Montero para después agregar que Moreno prefiere "dejar a Andalucía sin 5.700 millones antes de reconocer que la propuesta beneficia" a la comunidad. EFE

(foto) (vídeo)