Montero celebra el intento por reunificar la izquierda del PSOE para "rentabilizar votos"

Sevilla, 20 feb (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado este viernes cualquier intento por reunificar las alternativas a la izquierda del PSOE porque podría servir "para rentabilizar al máximo posible ese voto" que recala en estas opciones.

Preguntada en un desayuno informativo en Sevilla sobre los intentos encaminados a unir a los partidos de izquierda, tanto bajo el paraguas de IU y Sumar como la propuesta del portavoz en el Congreso de Esquerra, Gabriel Rufián, Montero ha dicho que la fragmentación progresista "produce un desperdicio metabólico del voto, que hace que se pierda en ese camino".

Montero ha asegurado que le parece "muy bien" e incluso "loable" todos los intentos tendentes a aglutinar ese voto, y que en ese sentido el PSOE "aplaude cualquier iniciativa que permita unificar, agregar el voto que se está produciendo a su izquierda" porque eso les permitirá "sumar" para las elecciones generales, que ha defendido serán en junio de 2027, "cuando toca".

Sobre el comentario de Rufián acerca de que podría presentarse para defender igual los intereses de Cataluña que de Algeciras, en Cádiz, Montero ha situado esa afirmación "en el escenario que es importante que todas las expresiones políticas territoriales se pudieran sentir reflejadas en esa nueva configuración" que promulga el dirigente de Esquerra.

"Más allá de que esa sea la formulación concreta, o sea otra, que el debate sea superar las diferencias y somos capaces de articular una propuesta electoral que nos permita aprovechar al máximo posible el voto progresista, el PSOE le da la bienvenida", ha concluido la también secretaria general de los socialistas andaluces.

Montero también ha sido cuestionada sobre si debería centrarse ya en Andalucía para preparar la campaña a las elecciones autonómicas previstas para la primavera de este año, lo que ha rechazado bajo la premisa de que entiende que "beneficia" más a Andalucía permaneciendo en el Consejo de ministros.

En ese sentido, la vicepresidenta primera ha puesto como ejemplo los 5.700 millones de euros más al año que llegarían a la comunidad con el nuevo modelo de financiación puesto sobre la mesa por su Ejecutivo; los 19.000 millones de euros de la condonación de deuda, o los 7.000 millones que han aprobado esta semana para responder a las consecuencias del tren de borrascas.

"Fíjese si vale la pena seguir estando en el Gobierno de España. No hay que ir mucho más allá para saber que significa trabajar y beneficiar a Andalucía", ha defendido Montero.

Ello pese a los sondeos que se han dado a conocer en los últimos tiempos y que dejan su candidatura en Andalucía lejos de la victoria y pudiendo tener el peor resultado electoral de su historia.

Sobre esto, la secretaria general del PSOE-A ha reconocido que el electorado progresista "está un poco perezoso", tal y como se ha visto en la escasa movilización en las citas en Extremadura y en Aragón, pero que ella conseguirá que ese electorado socialista acuda como hizo con las generales del 23 de junio de 2023.

"Si los progresistas de este país nos movemos, no hay nadie que nos frene, y esa es la movilización que hemos de provocar. Estoy convencida que en Andalucía lo lograremos mover", ha asegurado, tras apuntar que el voto de izquierdas es "insustituible" por lo que no puede permanecer "como mero espectador". EFE

