Espana agencias

Montero celebra el intento por reunificar la izquierda del PSOE para "rentabilizar votos"

Guardar

Sevilla, 20 feb (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado este viernes cualquier intento por reunificar las alternativas a la izquierda del PSOE porque podría servir "para rentabilizar al máximo posible ese voto" que recala en estas opciones.

Preguntada en un desayuno informativo en Sevilla sobre los intentos encaminados a unir a los partidos de izquierda, tanto bajo el paraguas de IU y Sumar como la propuesta del portavoz en el Congreso de Esquerra, Gabriel Rufián, Montero ha dicho que la fragmentación progresista "produce un desperdicio metabólico del voto, que hace que se pierda en ese camino".

Montero ha asegurado que le parece "muy bien" e incluso "loable" todos los intentos tendentes a aglutinar ese voto, y que en ese sentido el PSOE "aplaude cualquier iniciativa que permita unificar, agregar el voto que se está produciendo a su izquierda" porque eso les permitirá "sumar" para las elecciones generales, que ha defendido serán en junio de 2027, "cuando toca".

Sobre el comentario de Rufián acerca de que podría presentarse para defender igual los intereses de Cataluña que de Algeciras, en Cádiz, Montero ha situado esa afirmación "en el escenario que es importante que todas las expresiones políticas territoriales se pudieran sentir reflejadas en esa nueva configuración" que promulga el dirigente de Esquerra.

"Más allá de que esa sea la formulación concreta, o sea otra, que el debate sea superar las diferencias y somos capaces de articular una propuesta electoral que nos permita aprovechar al máximo posible el voto progresista, el PSOE le da la bienvenida", ha concluido la también secretaria general de los socialistas andaluces.

Montero también ha sido cuestionada sobre si debería centrarse ya en Andalucía para preparar la campaña a las elecciones autonómicas previstas para la primavera de este año, lo que ha rechazado bajo la premisa de que entiende que "beneficia" más a Andalucía permaneciendo en el Consejo de ministros.

En ese sentido, la vicepresidenta primera ha puesto como ejemplo los 5.700 millones de euros más al año que llegarían a la comunidad con el nuevo modelo de financiación puesto sobre la mesa por su Ejecutivo; los 19.000 millones de euros de la condonación de deuda, o los 7.000 millones que han aprobado esta semana para responder a las consecuencias del tren de borrascas.

"Fíjese si vale la pena seguir estando en el Gobierno de España. No hay que ir mucho más allá para saber que significa trabajar y beneficiar a Andalucía", ha defendido Montero.

Ello pese a los sondeos que se han dado a conocer en los últimos tiempos y que dejan su candidatura en Andalucía lejos de la victoria y pudiendo tener el peor resultado electoral de su historia.

Sobre esto, la secretaria general del PSOE-A ha reconocido que el electorado progresista "está un poco perezoso", tal y como se ha visto en la escasa movilización en las citas en Extremadura y en Aragón, pero que ella conseguirá que ese electorado socialista acuda como hizo con las generales del 23 de junio de 2023.

"Si los progresistas de este país nos movemos, no hay nadie que nos frene, y esa es la movilización que hemos de provocar. Estoy convencida que en Andalucía lo lograremos mover", ha asegurado, tras apuntar que el voto de izquierdas es "insustituible" por lo que no puede permanecer "como mero espectador". EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ciria promete congelar el precio de los abonos y ubicar los turistas en la tercer grada

Infobae

La CNMC abre una consulta hasta el 27 de marzo para mejorar el uso de las ayudas públicas

Expertos, asociaciones, compañías y ciudadanos podrán enviar aportes al borrador elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que busca nuevas pautas para incrementar la transparencia, equidad y eficiencia al otorgar fondos estatales en España

La CNMC abre una consulta

Cantero espera un partido "bastante bonito" ante el Joventut con el ojo puesto en el USK

Infobae

Absuelto el acusado de matar a un hombre en un salón de juegos de Huelva al considerar legítima defensa

El tribunal señala que el hombre actuó bajo amenaza grave y respondió a una agresión con arma blanca, por lo que queda libre de responsabilidad penal aunque deberá pagar una indemnización a los familiares del fallecido

Absuelto el acusado de matar

Font insinúa posibles contactos con el Atlético de Madrid por el argentino Julián Álvarez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junqueras descarta seguir negociando los

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

ECONOMÍA

El mínimo legal por hora

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera