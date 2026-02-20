Espana agencias

Montero acusa al PP de especular sobre Adamuz para que el responsable sea Pedro Sánchez

Sevilla, 20 feb (EFE).- La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha acusado este viernes al PP de especular sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) con el objetivo de situar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su responsable.

"No voy a comprar ningún marco mental en el que alguien quiera insinuar, sin ningún tipo de pruebas ni evidencia, de que hay algo que no se ha hecho a tiempo o correctamente", ha asegurado en un desayuno informativo la también ministra de Hacienda, quien ha defendido las inversiones y los procedimientos en las vías.

Según Montero, el PP, como adversario político, pretende que el responsable sea Sánchez y lo que quiere es que el accidente sea "achacable directamente" al presidente.

Por ello, ha pedido que se deje trabajar en las investigación para conocer la verdad y reconfortar "en la medida de lo posible" el sufrimiento de las víctimas, y ha tildado de "irresponsable" plantear hipótesis sin "las más mínimas pruebas".

"No tengo dudas de que la ciencia, los expertos permitirán conocer dónde estuvo el fallo", ha recalcado Montero, quien cree que "nunca antes" ante un accidente de este tipo ha habido "una transparencia, un rigor, una honestidad, por parte del Gobierno tan clara".

También ha dicho que no entiende que en Andalucía pueda crearse una comisión técnica sobre el accidente de Adamuz, sin capacidad real para investigar nada, pero en cambio no haya una comisión de investigación para ver qué sucedió con los cribados del cáncer de mama. EFE

