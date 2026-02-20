Mataró y Sant Andreu, a tiro del liderato; Sabadell, a ganar el derbi y sellar los cuartos

Barcelona, 20 dic (EFE).- El Assolim Mataró y el Sant Andreu retomarán este sábado la Liga de Campeones a tiro de un liderato que podrían sellar matemáticamente si ganan al Orizzonte italiano y al ZV de Zaan neerlandés, respectivamente, mientras que el Astralpool Sabadell buscará imponerse al Terrassa en el derbi vallesano para certificar su presencia en cuartos de final.

Tanto el Mataró como el vigente campeón de Europa hicieron los deberes antes del parón por el Europeo de selecciones, que consagró a Países Bajos por segunda edición consecutiva y relegó a España a la quinta posición.

Por un lado, el equipo dirigido por Dani Ballart, liderado por la boya australiana Tilly Kearns, se deshizo del Terrassa en el duelo catalán de la última jornada (13-8) para mantener su pleno de victorias en el Grupo B y sellar su billete a cuartos de final.

Su próximo objetivo es el liderato del grupo, y viajará a Sicilia este sábado (17:00 CET) con la posibilidad de certificarlo. Con 12 puntos, una victoria en tierras italianas garantizaría un grupo más favorable en la siguiente fase, ya que el Sabadell no podría alcanzarle.

El subcampeón de la última edición, condicionado por la derrota en Can Llong ante el Mataró (7-12) y el punto cedido ante el Orizzonte (12-14) en la primera jornada, necesita que el Orizzonte le favorezca para mantener opciones de liderato en la última jornada.

Lo que sí depende de sí mismo para el equipo que dirige David Palma es asegurar la segunda plaza y el billete a cuartos, para lo cual deberá ganar el derbi vallesano (18:00 CET) ante un Terrassa que llega a la penúltima jornada sin puntuar y matemáticamente eliminado, jugando únicamente por el orgullo ante su afición en el Àrea Olímpica.

Con un recorrido idéntico al del Mataró, pleno de cuatro victorias, el Sant Andreu también tiene todo de cara para acabar líder. Recibirá al ZV de Zaan (17:00 CET) y, de ganar, el SIS Roma, que tiene 9 puntos, no podría alcanzarle en la lucha por la primera posición del Grupo D.

Los precedentes de esta temporada refuerzan la superioridad del cuadro barcelonés frente al vigente campeón de la Eurocopa: le ha ganado en los dos enfrentamientos previos con resultados contundentes, 17-10 en la final de la Supercopa de Europa y 7-14 en la ida en tierras neerlandesas.

En el Grupo C, la situación es similar. El Ferencváros húngaro, donde milita la española Bea Ortiz, asegurará el liderato a falta de la última jornada si vence al Rapallo Pallanuoto italiano. De lograrlo, el Vouliagmeni griego, que visitará al colista Spandau alemán, ya no podrá alcanzarle y se quedará con la segunda plaza.

Finalmente, en el Grupo A, el liderato ya está definido: el Olympiacos griego, tras derrotar al Alimos antes del parón (20-9), encabeza la clasificación. Sin nada en juego, visitará al UVSE, que comparte la segunda posición con seis puntos junto al Vizilabda, que visitará al Alimos. Así, serán estas dos jornadas las que determinarán qué equipo acompañará al Olympiacos a los cuartos de final. EFE

