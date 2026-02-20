Espana agencias

Más de 13.000 socios del Athletic se inscriben en sorteo de entradas para el Reale Arena

Bilbao, 20 feb (EFE).- Un total de 13.366 socios del Athletic Club se han inscrito para el sorteo, realizado este viernes, de las 558 disponibles para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentará al equipo rojiblanco con la Real Sociedad el 4 de marzo en el Reale Arena.

Una cifra que es de casi 25 aspirantes a cada una de las localidades que, al precio de 30 euros, ha puesto a disposición de sus socios del paquete de 640 enviadas a Bilbao por el club 'txuri urdin'. Las 82 restantes se las reservó el club rojiblanco "para sus compromisos".

El partido de ida disputado la pasada semana en San Mamés finalizó con un marcador de 0-1 a favor de la Real Sociedad gracias al gol de Beñat Turrientes a la hora de partido. EFE

