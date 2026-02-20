Leire Martínez: "A estas alturas no pensaba que yo podía volver a ser una novedad"

Javier Herrero.

Madrid, 20 feb (EFE).- Con una sonrisa de oreja a oreja después de haber vivido uno de los episodios menos agradables de la historia de la música con su salida de La Oreja de Van Gogh, "y solo un 3 por ciento de rencor", Leire Martínez lanza este viernes su álbum de debut en solitario entre gran expectación.

"Estoy sorprendida porque a estas alturas de mi carrera no pensaba que podía volver a ser una novedad o llamar la atención incluso de otras generaciones; pensaba que eso ya se había acabado", confiesa con su habitual honestidad en una entrevista con EFE en Madrid ante la publicación de 'Historias de aquella niña' (Sony).

En tiempos de sobreabundancia de lanzamientos, son muchos los que han marcado en el calendario esta fecha y quienes han agotado entradas para, desde este domingo en La Riviera de Madrid, verla iniciar su propia gira y resurgir de las cenizas con las brasas aún encendidas, como en la portada del álbum.

"Estoy feliz, no voy a decir que no al caramelito", responde al preguntársele si llegar al momento actual ha amortizado de alguna manera el trauma de la independencia forzosa a la que le llevó hace cerca de año y medio el comunicado unilateral de La Oreja de Van Gogh prescindiendo de ella después de 17 años como vocalista.

Con su pop electrificado de rock y sus letras, su primer disco es una buena radiografía de Leire Martínez (San Sebastián, 1979) y del proceso de volver a levantarse, desde 'Mi nombre', en el que se reivindicaba frente al desaire de su exbanda, hasta 'No se me da bien odiarte', en el que contribuye a acercar posturas.

Si hubo un hueco al rencor en su persona, que ella cifra "en un 7 por ciento, ahora es de un 3". "He aprendido que hay determinadas emociones que no me llevan a nada bueno, que perpetúan cosas y alargan sufrimientos, que eso no me compensa porque he sufrido mucho. Por eso he tratado de aprender, para que no me vuelva a pasar", explica.

Con todo, comenta que no ha vuelto a mantener contacto fluido con quienes fueron sus compañeros más allá de un mensaje por el fallecimiento del padre de uno de ellos. "Somos humanos y hay cosas que están por encima de todo", alega.

Más expuesta en esta andadura en solitario, gracias también a su intervención en programas como 'Operación Triunfo', Martínez ha pasado de ser cola de león en el grupo que más discos ha vendido en España en el siglo XXI a, como indica una canción de su nuevo álbum, 'Cabeza de ratón'.

"Nunca he sido una persona que ha necesitado de focos y de luces. Mi definición del éxito no va de la mano de dineros o reconocimiento público. He sido muy coherente con disfrutar de lo que tenía y nunca me ha importado ese segundo plano o tercero", comenta.

Ante la obligación de asumir el timón de su carrera, quiso ver hasta dónde podía llegar, gracias en buena medida al "compañerismo increíble" de artistas que la han acompañado, véase Abraham Mateo, María Peláe, Edurne (de la que se llegó a rumorear durante un tiempo que podría ser la nueva cantante de LOVG) o Andrés Suárez, gracias al que en un concierto conoció a su marido.

"Son amigos desde críos, así que mi relación con Andrés ha trascendido a algo muy personal. Cuando pasó lo de La Oreja y me planteaba qué hacer, Andrés fue emocionalmente fundamental en este disco, porque fue de las primeras personas que me abrió las puertas de su casa", destaca respecto a quien canta con ella 'Mírame'.

Fueron esos amigos los que la han animado en el proceso de escribir (y no borrar) letras y contar lo que sentía. Pero, además, ha desterrado un miedo mayor: "Ni toco el piano ni la guitarra, así que me suponía un abismo y un miedo real la página en blanco al componer melodías".

"Un día me dijeron: 'Eh, ¿estás tarareando? Pues hazlo en alto'. Así que me he dado cuenta de que tenía más capacidad de la que creía. Yo misma me estaba limitando. Pero en la misma semana pasé de necesitar ideas a empezar una canción de cero con alguien a quien ni conozco con una guitarra", celebra.

De ahí que Martínez viva esta etapa como un reencuentro con la niña que fue y que da título al disco. "Ahora vuelve a quedar más de aquella niña, porque este disco me ha servido para validarme a mí y aspectos que en el proceso de hacernos mayores abandonamos, como la capacidad de soñar o la falta de prejuicios", destaca.

Lidera ahora su propia banda, que ha formado con "esa visión de grupo" que la ha acompañado siempre, e inicia ya una gira en la que tocará sus nuevos temas, pero sin renunciar a las de LOVG que la han "definido".

"Yo estoy totalmente reconciliada con ese repertorio. En los conciertos habrá canciones que se queden fuera y canciones que estén, pero responderá a algo artístico de lo que quiero contar, no a algo emocional", subraya. EFE

