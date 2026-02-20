Espana agencias

Las candidatas al Goya a mejor película viajan del infierno al cielo con parada terrenal

Guardar

Madrid, 20 feb (EFE).- Distintas formas de entender la espiritualidad atraviesan 'Los domingos' y 'Sirat', las dos grandes contendientes en los Goya 2026, mientras las otras tres candidatas a mejor película -'Maspalomas', 'La cena' y 'Sorda'- acompañan a protagonistas que se enfrentan a obstáculos sociales o históricos bien terrenales.

Si se ordenan por número de candidaturas, la película de Alauda Ruíz de Azúa, con trece, es la primera que debe ser reseñada. El gusto de la realizadora vasca por los temas que generan conversación le llevó a apostar por una historia que ha cumplido sobradamente ese objetivo: qué ocurre en una familia cuando una joven se plantea ingresar en un convento de clausura.

La directora vasca explicó ya antes del estreno que si hay un personaje en la película con el que se podría identificar es con la escéptica y alarmada tía que interpreta Patricia López Arnáiz, pero un guion y dirección llenos de matices y nada maniqueos han permitido a los espectadores decidir si están ante un hermoso retrato vocacional y de fe o ante una película casi de terror.

La cuarta película de Oliver Laxe ha sacudido el panorama cinematográfico español e incluso internacional, donde continúa su viaje hacia los Óscar tras ganar el premio del jurado en Cannes. Nihilista para algunos y profundamente espiritual y revivificadora para la mayoría, incluido su director y guionista, su título tomado del islam invita a recorrer el puente que une el infierno y el cielo.

El espectador se sumerge en música electrónica e imágenes poderosas para acompañar a un padre que busca a su hija en las raves que se celebran en el desierto -espacio que funciona como metáfora del alma-. Una experiencia cinematográfica sensorial cargada de simbolismo que invita a morir y renacer y que compite por once bustos de Goya.

Un tema delicado que han abordado con la hondura que exigía los directores Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi y el grupo de actores que encabeza José Ramón Soroiz: ¿qué ocurre cuando una persona homosexual abandona su espacio de libertad y entra en una residencia de mayores?

La dramática vuelta al armario que muchos emprenden es uno de los pulsos cinematográficos de esta película en euskera con nueve nominaciones, que evoluciona de lo festivo a lo trágico y en la que tienen cabida también asuntos como las dificultades en las relaciones paternofiliales.

Muy terrenal es la preocupación de un grupo de presos republicanos por sobrevivir al reto de preparar una cena para Franco y sus generales en plena posguerra. Esta comedia pacifista de Manuel Gómez Pereira basada en una obra teatral cuenta con el fantástico trabajo de Alberto San Juan como maître monárquico que debe lidiar con la escasez y Mario Casas como teniente del bando golpista.

El dolor de los vencidos y la hipocresía de los vencedores, la lucha por la supervivencia y la picaresca son algunos de los temas que se abordan en esta película humanista que, sin ser equidistante, tiene una mirada comprensiva, incluso sobre el personaje el dictador. Cuenta con ocho nominaciones.

La única opera prima entre las nominadas a mejor película este año está dirigida por Eva Libertad y protagonizada por su hermana, la actriz sorda Miriam Garlo, junto a Álvaro Cervante. Es un recordatorio de las barreras comunicativas y la lucha por la autonomía que deben afrontar permanentemente las personas con dificultades auditivas.

La perspectiva de estos colectivos sobre la maternidad, las relaciones de pareja y de amistad o las familiares deriva en una luminosa enseñanza a través del cine que aspira a siete goyas, entre ellos el de mejor película. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fiscalía espera que la mayoría de víctimas del 'caso Cocoon' de macroestafa inmobiliaria recuperen sus propiedades

El Ministerio Público solicitará el lunes en juicio que los responsables indemnicen a afectados y que aseguradoras asuman los pagos cuando corresponda, mientras las víctimas deberán esperar una sentencia definitiva para recuperar viviendas o recibir compensaciones

Fiscalía espera que la mayoría

Movistar+, Filmin, Netflix, Prime o Apple TV: dónde ver las películas nominadas a los Goya

Infobae

Un hombre mata a un niño de diez años en Tenerife y deja herida de gravedad a la madre

Infobae

Cantero:"pelear por los mundiales es realista, pero hay que mantener los pies en el suelo"

Infobae

"Ya me podrías dejar ganar una vez" le dijo Khachanov a Alcaraz al término del partido

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El Gobierno quiere limitar el número de escopetas en manos de civiles por riesgo de “arsenales en domicilios”, pero los datos revelan que hay 21.000 armas menos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”