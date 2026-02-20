Espana agencias

Las aguas recuperan poco a poco su cauce en la cuenca del Duero, con avisos en 17 tramos

Guardar

Valladolid, 20 feb (EFE).- Las aguas recuperan poco a poco su cauce en la cuenca del Duero, donde hay aún avisos en 17 tramos de ríos, con el Duero que sigue en rojo a la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, en Soria, y creciendo; y otros cuatro tramos en Soria, Burgos y Valladolid en nivel de alerta naranja.

Son datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de este viernes recogidos por EFE, que indican que el Duero sigue en nivel naranja en Soria, en Navapalos; en Burgos en Aranda de Duero; y en Valladolid en Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero, con tendencia a la estabilidad o en descenso.

En nivel amarillo hay otros doce tramos fluviales del Duero, el Carrión y el Órbigo en Palencia, Soria, Zamora, Valladolid y León.

La CHD recuerda que cuando una estación entra en alerta o alarma ésta se transmite aguas abajo, por lo que la vigilancia debe extenderse a todo el cauce.

Además, incide en que cuando haya previsión de precipitaciones, los caudales de los cauces se mantendrán o aumentarán, por lo que habría que mantener la vigilancia.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El subsecretario de Interior autonómico en la dana afirma que no supo nada de la emergencia hasta recibir el Es Alert

En su declaración ante la jueza, Ricardo García sostuvo que no tuvo conocimiento de la magnitud del desastre en Valencia hasta recibir la alerta oficial, desvinculándose así de la toma de decisiones durante el episodio que dejó cientos de víctimas

El subsecretario de Interior autonómico

Pisarello gana las primarias para relevar a Colau como candidato de Barcelona en Comú

Infobae

Ángel Ceña (Soria Ya): "Si quieren pactar tendrán que venir con la cartera abierta"

Infobae

Valencia y el Roig Arena llevan la Copa del Rey a otra dimensión

Infobae

'Cortafuego', el nuevo thriller psicológico de David Victori, se estrena en Netflix

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El Gobierno quiere limitar el número de escopetas en manos de civiles por riesgo de “arsenales en domicilios”, pero los datos revelan que hay 21.000 armas menos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”