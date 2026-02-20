La reina Sofía, doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 20 feb (EFE).- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha investido este viernes a la reina Sofía como doctora honoris causa "por su mérito intelectual, ético y social" y por su "compromiso con la educación, la ciencia y la cultura".

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, ha subrayado estos méritos en la ceremonia que ha tenido lugar en el Paraninfo de la institución académica, que ha querido reconocer de esta forma "una trayectoria excepcional" y expresar públicamente "su admiración por una vida dedicada al servicio, al conocimiento, la cultura y, muy especialmente, a la dignidad de las personas más vulnerables".

La madrina de la nueva doctora, cuyo nombramiento fue aprobado por el Claustro de la ULPGC el 25 de noviembre, ha sido la profesora de Filología Moderna Goretti García, quien ha destacado de la reina Sofía "su inquietud intelectual y humanística" y ha considerado que su presencia en importantes foros internacionales y su influencia "ha resultado ventajosa para muchas personas vulnerables fuera de nuestras fronteras".

"Además de numerosos viajes de cooperación internacional es conocida su estrecha amistad con Muhammad Yunus, el banquero de los pobres, y su apoyo incondicional a los microcréditos, que han supuesto una vía para salir de la pobreza a miles de personas en el mundo, sobre todo a mujeres en países de economías emergentes", ha resaltado.

García también ha aludido a su respaldo a la investigación de enfermedades neurodegenerativas, con su impulso al Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, o su estrecha colaboración con la Confederación Autismo España o con el CSIC para impulsar la investigación de vanguardia en biotecnología.

Además de afirmar que "su nacimiento en el seno de una familia real no es mérito de la homenajeada, pero sí su conducta soberana, mantenida durante toda la vida", el rector de la ULPGC ha destacado de la reina Sofía que "su labor se ha desarrollado lejos del estruendo, pero junto a las personas".

"Con discreción, ha sabido ceder el protagonismo a incontables causas que sostienen la dignidad humana. En un mundo frecuentemente dominado por las apariencias y la visibilidad, su ejemplo nos recuerda que el verdadero impacto nace de la constancia, la escucha y la fidelidad a unos valores", ha referido.

Serra también ha recordado que en los últimos años la ULPGC ha investido doctoras honoris causa "a mujeres extraordinarias", la última de ellas la fotoperiodista palestina Fátima Hassouna, "asesinada por el Ejército israelí".

Una política de reconocimientos por la que ha asegurado que esta institución académica "se ha convertido en una de las universidades del mundo con mayor proporción de doctoras" con este grado, "contribuyendo así a frenar el silenciamiento histórico de investigadoras, creadoras y personalidades del ámbito político y social cuyos méritos, durante demasiado tiempo, quedaron eclipsados por los de sus homólogos masculinos", ha aseverado.

Tanto su madrina como el rector han alabado la dedicación que la reina emérita ha prestado desde su creación a la Federación Española de Bancos de Alimentos.

Su labor resulta ahora más imprescindible que nunca, ya que se han convertido "en un sostén esencial para miles de familias de escasos recursos, muchas de ellas migrantes, que encuentran en el acceso a una alimentación digna, no sólo cubrir una necesidad básica, sino un primer paso hacia la inclusión y la esperanza", ha aseverado Serra, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública .

El nombramiento de la reina Sofía como doctora honoris causa ha sido contestado por un grupo de profesores de la ULPGC, que cuestionan sus méritos académicos o investigadores para recibir tal honor. Una veintena de ellos se han manifestado a la entrada del Paraninfo durante el acto de investidura para expresar su protesta. EFE

