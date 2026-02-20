Espana agencias

La pelea por patrocinios por detrás del primer oro de Brasil en los JJ.OO. de Invierno

 Ailén Desirée Montes

São Paulo, 20 feb (EFE).- El podio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 fue testigo de un evento sin precedentes: el primer oro para un atleta que representa a un país sudamericano. Esta medalla no solo es un triunfo deportivo, sino también es resultado de la rebelión contra un sistema tradicional de patrocinios.

Nacido el 19 de abril de 2000 en Oslo, Lucas Pinheiro Braathen, de padre noruego y madre brasileña, era la joya de la corona del esquí alpino de Noruega.

Con apenas 20 años, sacudió el circuito internacional al conquistar su primera victoria en las etapas de la Copa del Mundo en Sölden, Austria, y en 2023 se consagró como el mejor del planeta al ganar el Globo de Cristal de eslalon.

En el momento más alto de su carrera, los títulos dejaron de ser suficientes y el joven anunció su retiro. "Para seguir esquiando bajo este sistema, no solo tuve que dejar de lado mis sueños, sino mis ganas de vivir", dijo el atleta.

La rigidez de las normativas de patrocinio de la Federación Noruega, que detenta la totalidad de los derechos de imagen de sus atletas, chocó con su deseo de ser un embajador global tanto del deporte, como de la moda.

La situación se agravó después de que el esquiador fuera multado por participar en una campaña publicitaria de la marca sueca J.Lindeberg, no autorizada por la federación, que mantiene contrato con Helly Hansen como socia oficial de ropa del equipo nacional.

Esta cruz la cargó unos años antes el atleta olímpico Henrik Kristoffersen, quien denunció a la Federación Noruega por no permitirle exhibir en su casco el logo de un patrocinador particular.

“El vacío en mi corazón tras el título se sumó a la insatisfacción con la federación noruega de esquí. No me sentía libre y decidí dejar el deporte en octubre de 2023 para dedicarme a mis otras pasiones: la música, el arte y la moda”, dijo Pinheiro en 2024 al medio brasileño UOL.

Reconocido por su estilo excéntrico, el también aprendiz de DJ volvió a la competición en marzo de 2024 pero, esta vez, con los colores de Brasil.

Formar parte del equipo nacional brasileño le permitió transformarse en una empresa, con la posibilidad de montar su propio equipo y buscar sus propios patrocinadores.

La Confederación Brasileña de Deportes en la Nieve (CBDN) le ofreció libertad total de patrocinio y logística a cambio de su representación y ayuda para desarrollar el deporte alpino en el país.

Es que la federación brasileña, por sí sola, no podría haber costeado al ‘team Pinheiro’, que cuesta unos 1,5 millones de euros anuales, según información divulgada por el presidente de la CBDN, Anders Pettersson.

Con un activo líquido de poco más de 5 millones de reales (960.000 dólares u 810.000 euros) al cierre de 2024, financiar el equipo de Lucas habría significado agotar casi el doble de sus recursos operativos anuales en un solo atleta.

Pero, al captar a un atleta de élite mundial, Brasil no solo ganó competitividad, sino un atractivo comercial inmenso.

Pinheiro, embajador de la italiana Moncler, atrajo a la marca a transformarse en la socia oficial del Comité Olímpico Brasileño (COB) para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, tras casi sesenta años sin patrocinar la competición.

Moncler accedió porque “quería formar parte de este capítulo de la vida de Lucas”, dijeron a EFE desde su oficina de prensa.

La chaqueta, que los brasileños lucieron en la ceremonia de apertura, mantiene el estilo acolchado típico de Moncler, blanca por fuera con la bandera del país sudamericano estampada en la parte interna.

El casco de Red Bull, las gafas Oakley y el apoyo de gigantes como Visa y Corona durante el podio de Milán-Cortina 2026… Pero la máquina de facturar no acaba ahí: el joven, de 25 años, lanzó a fines del año pasado Octo, su propia marca de cuidados de la piel, de la cual es el rostro visible. EFE

