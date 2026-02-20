La patronal Foment acusa a Sánchez de criminalizar a empresarios con comentarios sobre SMI

Barcelona, 20 feb (EFE).- El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "criminalizar a los empresarios" por sus reproches a la patronal CEOE por no sumarse a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el dirigente empresarial ha comentado que él no hacía política, pero que no podía permitir que se "criminalizara a los empresarios".

Hace unos días, el 16 de febrero, Pedro Sánchez reprochó a la CEOE su ausencia en la firma para subir el SMI un 3,1 % hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, y comentó respecto a la CEOE: "La patronal decide borrarse de la firma, no las empresas, que saben que sus trabajadores merecen un salario digno".

El presidente de Foment le ha replicado que esta subida comporta para las empresas asumir un coste salarial bruto de 1.900 euros mensuales, un salario que no todas las empresas pueden permitirse, por lo que ha opinado que el Estado podría bonificar "300 o 400 euros" en cuotas a la Seguridad Social.

"Las declaraciones que hizo Sánchez son lamentables y denotan un gran desconocimiento de la economía española, porque, más allá de las 35 empresas del IBEX, España tiene tres millones de pymes y autónomos que tiran adelante de la economía del país", ha remarcado el presidente de Foment.

Por ello, ha pedido "respeto" para todos estos empresarios y que se reconozca la labor que desarrollan para mantener el crecimiento económico del país. EFE