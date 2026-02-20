Espana agencias

La Orquesta Nacional de España arranca en Alemania su gira europea

Madrid, 20 feb (EFE).- La Orquesta Nacional de España, bajo la dirección de su titular David Afkham y con el violonchelista Pablo Ferrández como solista, emprende una gira por Europa que arranca en Alemania el 23 de febrero con un concierto en la Philharmonie de Essen y continúa en el Congress Center Rosengarten de Mannheim (día 24).

El recorrido, que refuerza la presencia de la formación en el circuito sinfónico centroeuropeo, prosigue en el Konzerthaus de Friburgo (26), el Auditorium Maximum de la Universidad de Ratisbona (28) y la Isarphilharmonie de Múnich (1 de marzo), y concluye en la Brucknerhaus de Linz (día 2 de marzo) a su paso por Austria, ha informado este viernes la ONE en un comunicado.

La orquesta ofrecerá un programa integrado por el 'Concierto para violonchelo' de Robert Schumann, 'Don Juan' de Richard Strauss, las 'Danzas fantásticas' de Joaquín Turina y la Suite nº 2 de 'El sombrero de tres picos' de Manuel de Falla.

Las obras elegidas conectan la herencia romántica con mitos literarios, paisajes sonoros y tradiciones populares en el tránsito hacia la modernidad musical del siglo XX, trazando un arco que va del sinfonismo germánico a la afirmación de un lenguaje propio en la música española.

En conjunto, estas cuatro partituras muestran distintos modelos de escritura orquestal dentro de un mismo marco histórico y estético.

El itinerario comprende algunas de las principales sedes históricas de la tradición sinfónica germano-austríaca, todas ellas decisivas para la configuración del repertorio orquestal europeo.

De Mannheim (vinculada al desarrollo de la llamada Escuela de Mannheim, clave en la evolución de la orquesta clásica) a Linz, asociada a la figura de Anton Bruckner, la gira inscribe a la ONE en un territorio determinante en la consolidación del gran sinfonismo. El diálogo entre tradición alemana y repertorio español de estos conciertos afianza la proyección internacional de la Orquesta Nacional de España en el ámbito musical centroeuropeo. EFE

