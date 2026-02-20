La lluvia, el hielo y la nieve afectan a 79 carreteras, 28 de ellas en Andalucía

Madrid, 20 feb (EFE).- Un total de 79 carreteras se encuentran afectadas por los temporales de lluvia, hielo y nieve durante la madrugada de este viernes, la mayoría de las cuales pertenecen a la red secundaria y 28 de ellas se encuentran en Andalucía, según los datos actualizados por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 1:15 horas.

En cuanto a las carreteras nacionales, esta madrugada es obligatorio el uso de cadenas en los puertos de la N-630 en Pajares (Asturias); y la N-330a y la N-330b en Candanchú (Huesca).

Las carreteras cortadas por inundaciones (nivel negro) suman un total de 44 y son, sobre todo, autonómicas y provinciales. La comunidad andaluza es la que más afectada por esta restricción, con un total de 19.

En Sevilla permanecen cerradas cinco vías debido a las lluvias entre las que se encuentran la A-8126 a su paso por Coripe; la SE-4104 en Alcolea del Río; la SE-5202 entre Arahal y Paradas; la SE-9225 entre Algámitas y Pruna, así como la SE-BG-02 entre Vetaherrado y El Trobal.

Destacan en Cádiz la CA-5200 entre Alcalá de los Gazules y San José del Valle, así como la CA-3113 entre El Portal y los Repastaderos.

En otras comunidades como Castilla y León está cortada la circulación en ocho carreteras entre las que destacan la LE-114 entre La Nora del Río y Alijada del Infantado (León); la PP-9832 en Perales (Palencia); la SO-P-4004 en Langa de Duero (Soria) y la ZA-P-2102 entre la Monte la Reina y Granja Florencia.

Asimismo, en Castilla-La Mancha las cuatro carreteras cortadas se encuentran en la provincia de Ciudad Real y entre ellas figuran la CR-711 entre Fernán Caballero y Las Peralosas y la CR-7225 entre El Robledo y Las Islas.

En Extremadura, cuatro vías se encuentran con nivel rojo (extremo riesgo y peligrosidad) de circulación en la provincia de Badajoz, aunque no se han registrado cortes, mientras que en Cáceres la CC-146 permanece cortada a la altura de Zarza la Mayor. Igualmente, en Navarra, la NA-2410 entre Zamartze y Uharte Arakil y la NA-6140 entre Vergalijo y Miranda de Arga tienen cortado el tráfico.

En cuanto a las carreteras afectadas por hielo y nieve, 10 vías están cortadas entre las que figuran la AL-5405 entre El Haza de Riego y La Estación (Almería), así como la GR-8101 en Benacebada (Granada) y la TE-68 entre Guadalaviar y Valle Cabriel, en Teruel.

Además, en siete carreteras es necesario el uso de cadenas (nivel rojo), como en la AL-4404 entre Aulago y Portocarrero (Almería) y la A-138 entre Parzán y Chisagüés (Huesca).

Por último, la DGT ha pedido precaución en la carretera durante la jornada de este viernes ante los avisos naranjas (peligro importante) activados en Tarragona, Castellón y Mallorca, y amarillos (bajo) en Teruel, Huesca, Lleida y Girona. EFE