La Guardia Civil busca a un anciano para devolverle la cadena de oro que le robaron

Madrid, 20 feb (EFE).- La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para localizar a un anciano y devolverle la cadena de oro que una mujer le robó en Torrevieja (Alicante) mediante el método del abrazo cariñoso.

Según ha informado el instituto armado, un testigo grabó con su teléfono el momento en el que la autora del robo forcejeaba con el hombre para quitarle la cadena y dicha grabación facilitó su detención a los pocos minutos y la de su cómplice.

La Guardia Civil ha recuperado la cadena de oro sustraída y solicita colaboración ciudadana para lograr identificar a la víctima y devolvérsela, por lo que ha hecho público el video del robo.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre la víctima puede ponerse en contacto con el Puesto de la Guardia Civil en Torrevieja a través del teléfono 965710113 para que los agentes den con su paradero. EFE

