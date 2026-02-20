La Fiscalía de Barcelona atiende 200 casos en su unidad pionera de violencia a menores

Barcelona, 20 feb (EFE).- La nueva Sección Especializada de Delitos Violentos contra la Infancia y la Adolescencia de la Fiscalía de Barcelona, pionera en España, ha recibido desde el 1 de enero, cuando entró en funcionamiento, unas 200 causas, lo que supone una media de cuatro al día, en su mayoría por violencia sexual o intrafamiliar.

La nueva unidad, que también lleva los casos de otros colectivos vulnerables aunque no sean menores, como el de discapacitados, o casos de violaciones grupales o de violadores en serie a mujeres adultas, está integrada por cinco fiscales.

El fiscal encargado de esta sección de nueva creación es Félix Martín, que se dedicará en exclusiva a los asuntos que entren en la misma junto con otros cuatro fiscales, que compatibilizarán este trabajo con los que competen a sus respectivas áreas.

En un contacto con los medios de comunicación, Félix Martín y otras dos fiscales integrantes de esta nueva sección han dado a conocer los objetivos que han motivado su creación, los pormenores de su funcionamiento y los casos que ya han entrado en esta sección, pionera tanto dentro de la Fiscalía de Barcelona como en España.

Hasta el momento, el Tribunal de Instancia de delitos de violencia contra menores y adolescentes ha recibido unos 200 casos, que han sido derivados a esta nueva sección especializada de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

El objetivo principal es acometer los casos de violencia contra menores desde otro "enfoque" y perspectiva, el de la "sensibilidad" y "vulnerabilidad", al situar en el centro del proceso judicial no a los delitos, sino a las propias víctimas, tanto niños y adolescentes como de otros colectivos vulnerables, para no revictimizarlas y que la vía judicial no suponga para ellas un "daño adicional": "Hay que minimizar los daños", ha dicho García.

"El gran problema es superar que, para la consecución de un castigo a un criminal de ese tipo de delitos, sea la víctima la que se tiene que adaptar al proceso y no debe ser así; es el proceso el que se tiene que adaptar a la víctima", ha subrayado el fiscal encargado de la nueva sección.

Ello implica que la víctima declare las menos veces posibles, y si es solo una, mejor; que lo haga en un espacio adecuado, como los denominados centros Barnahus; que el menor esté siempre acompañado -antes, durante y después del proceso judicial-; y que se valore su evolución madurativa tras haber sufrido un delito.

La nueva sección asumirá la instrucción de las causas que ya han sido adjudicadas a un magistrado titular y una sección de la Audiencia Provincial, la Tercera, se encargará del enjuiciamiento de estos delitos, mientras que la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos d’Esquadra seguirá ocupándose de agresiones sexuales cometidas contra personas vulnerables.

Bajo la abreviatura de SEPV -sección especializada en delitos violentos contra niños, niñas, adolescentes, y también contra otros colectivos vulnerables y perfiles delictivos complejos-, la nueva unidad atiende, además de la violencia cometida contra menores, casos de personas con discapacidad, personas mayores y colectivos en situación de especial fragilidad, como mujeres víctimas de agresores sexuales en serie.

Es decir, asumirá casos de violencia sexual a mujeres adultas de especial complejidad criminológicas, como agresiones seriales o en grupo, o delitos graves penados con más de cinco años de prisión cometidos contra personas discapacitadas o personas mayores vulnerables. EFE