La Confederación Brasileña exige rigor en la investigación sobre racismo contra Vinícius

Río de Janeiro, 19 feb (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le exigió este jueves "rigor" a la FIFA y a la UEFA en la investigación y en la sanción a los responsables en el caso de los presuntos insultos racistas proferidos hacia el brasileño Vinícius Júnior por parte del argentino Gianluca Prestianni.

La exigencia de una "investigación minuciosa" y de una "punición ejemplar" a todos los involucrados consta en sendas cartas enviadas a ambas entidades por el presidente del órgano rector del fútbol brasileño, Samir Xaud, según informó la CBF en un comunicado.

La CBF, en sus cartas, "reforzó que espera el monitoreo de la FIFA sobre el caso y que la UEFA adopte todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables por las injurias raciales", según la nota de la entidad.

En la carta a la FIFA, Xaud agradeció el gesto público de solidaridad hacia Vinícius de su presidente, Gianni Infantino, y destacó las reformas aprobadas en los artículos del código disciplinario de la entidad que permiten nuevos mecanismos y formas de combatir y erradicar la discriminación en el fútbol.

En la misiva a la UEFA, por su parte, el dirigente brasileño destacó el liderazgo de la entidad en el combate al racismo y a la discriminación con políticas creadas para prevenir y sancionar las conductos discriminatorias.

Xaud igualmente destacó los artículos del código disciplinario de la UEFA que buscan promover el fútbol sin cualquier forma de discriminación y que instan a los clubes a implementar medidas efectivas para cohibir las ofensas raciales.

"La CBF también envió una petición oficial a la UEFA para que realice una investigación minuciosa sobre los actos contra Vinícius y que tenga en cuenta tanto el testimonio de la víctima como el de los otros presentes, para identificar y sancionar de manera ejemplar a los involucrados en el episodio", concluye el comunicado.

Vinícius denunció haber sido víctima de los insultos racistas tras una discusión con Prestianni poco después de haber anotado el gol del partido del pasado martes en el que Real Madrid se impuso por 0-1 al Benfica por la Liga de Campeones de Europa.

El árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo anti racismo y el partido, en el que hubo lanzamiento de objetos desde la grada al campo, estuvo detenido durante unos ocho minutos.

Gianluca Prestianni negó posteriormente en redes sociales haber dirigido "insultos racistas" a Vinicius y denunció haber recibido amenazas de jugadores del Real Madrid. EFE

