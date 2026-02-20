La Bolsa española sube el 0,28 %, muy atenta a tensiones geopolíticas y datos económicos

Madrid, 20 feb (EFE).- La Bolsa española rebota este viernes el 0,28 %, después de las pérdidas de la víspera, mientras los inversores seguirán hoy pendientes de las tensiones entre EE.UU. e Irán, y la publicación de datos económicos relevantes como el PIB estadounidense y el índice de precios del consumo personal (PCE).

En los primeros compases de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 18.067,7 puntos, tras ganar ese 0,28 %. Las ganancias del año son del 4,42 %.

En una jornada en la que además se conocerán los PMI de servicios, manufacturero y compuesto estadounidenses, de la eurozona y de países como Alemania, Francia y España, el Brent, el crudo de referencia de Europa, sigue al alza ante las tensiones geopolíticas. Avanza el 0,20 %, hasta los 71,89 dólares. EFE

