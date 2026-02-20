Espana agencias

Junts moviliza a sus militantes para protestar en estaciones de Rodalies el próximo lunes

Barcelona, 20 feb (EFE).- Junts movilizará a sus militantes el próximo lunes 23 de febrero para protestar y repartir folletos en las principales estaciones de Rodalies de Cataluña, según han explicado a EFE fuentes del partido.

La intención de Junts es que sus militantes habiliten paradas en todos los municipios "con afectación ferroviaria" en Cataluña y denuncien la situación de Rodalies, para lo que han elaborado un argumentario propio.

A tal efecto, está previsto que el partido reparta el material a sus militantes este sábado, en la reunión que mantendrá el consejo nacional en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en el que la secretaria de organización de Junts, Judith Toronjo, explicará a los asistentes esta campaña "a pie de calle".

Dentro de esta acción, está previsto que el secretario general de Junts, Jordi Turull, atienda a los medios en la Estación de Sants, en Barcelona, y Toronjo en Montcada i Reixac (Barcelona).

Junts ya realizó una acción similar en abril de 2025, cuando repartieron "lotes de supervivencia" para los usuarios del tren en la estación de Barcelona-Sants.

El funcionamiento del sistema de Rodalies ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de Junts, hasta el punto de que los servicios jurídicos del partido han elaborado un documento en el que argumentan que el Govern tiene base legal para rescindir el contrato con Renfe para la prestación del servicio y encargárselo a Ferrocarrils de la Generalitat. EFE

