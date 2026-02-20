Juicio a dos acusados de estafar 127.000 euros en guantes durante la pandemia

Madrid, 20 feb (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid inicia el lunes un juicio contra dos acusados de estafar a una empresa que encargó y pagó 127.050 euros por 10.000 cajas de guantes de nitrilo en mayo de 2020, en plena pandemia del coronavirus, sin llegar nunca a recibirlos.

La Audiencia de Madrid tiene previsto celebrar esta vista, que se suspendió el pasado mes de noviembre ante la intención de las partes de explorar un acuerdo, según indicaron a EFE fuentes jurídicas.

Los dos acusados, A.A y A.R, enfrentan peticiones por parte de la Fiscalía de 5 y 7 años de cárcel, respectivamente, por un delito de estafa.

El Ministerio Fiscal pide además multas de 8.400 y 12.000 euros y una indemnización para la empresa que encargó los guantes, LMR Sales and Research, de 86.063 euros, la cantidad que no logró recuperar por el pedido que nunca recibió.

Según la Fiscalía, los acusados, ambos bangladesíes, acordaron aparentar que cumplirían con el suministro "con voluntad inicial e inequívoca de no hacerlo con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial quedándose el precio que se pagara por el pedido".

El Ministerio Público reconstruye los hechos que, según su escrito de conclusiones provisionales, rodearon esta presunta estafa.

En marzo de 2020, ante la urgente e imperiosa necesidad de dotar al personal sanitario de material profesional para evitar un contagio de coronavirus la entidad Prevención Cadena del Frío y Protección SL encargó a LRM Sales conseguir 500.000 guantes de nitrilo.

El administrador de dicha empresa contactó con uno de los acusados, A.R, que le dijo que mejor adquiriese los guantes a través de la empresa del otro acusado, A.A, algo que éste hizo, comprando en mayo de 2020 10.000 cajas de guantes a Imovitech World, a 10,50 euros la caja, y gastando en total 127.050 euros.

Los acusados no suministraron los guantes y el administrador de al empresa compradora solo logró que le devolvieran 41.000 euros, sin que se atendieran sus peticiones para que se devolviese el resto del dinero, se suministrara el pedido o se explicara el motivo de lo ocurrido.

La Fiscalía pide aplicar el agravante de reincidencia a uno de los acusados, A.R, con antecedentes por una condena por estafa en Almería, mientras que para el otro, A.A cuya empresa devolvió parte del dinero, pide la atenuante de reparación del daño.

La empresa que debía suministrar los guantes, Imovitech, es considerada por la Fiscalía responsable civil subsidiaria. EFE