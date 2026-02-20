Espana agencias

Jódar lucha contra Fritz, pero se despide de Delray Beach

Chicago (EE.UU.), 19 feb (EFE).- El español Rafael Jódar, número 118 del ránking mundial, se despidió este jueves el torneo ATP 250 de Delray Beach pese a luchar contra Taylor Fritz, número 8, ante el que se rindió 7-6(4) y 6-4.

Jódar había ganado a Ethan Quinn en la primera ronda, pero no pudo ante un Fritz en forma, que venía de disputar la final del ATP 500 de Dallas.

El español tuvo una rotura de ventaja en el primer set, pero no logró defenderla y acabó perdiendo el primer parcial en el desempate por 7-4.

Jódar tuvo el mérito de seguir luchando en el segundo set ante un Fritz que aumentó su agresividad al resto. El español anuló las primeras cinco bolas de rotura concedidas, para la sexta acabó costándole el partido en el décimo juego.

Fritz será rival de su compatriota Tommy Paul en los cuartos de final. EFE

