James, negocio garantizado

(Añade referencias de fotos de archivo del jugador)

Chicago (EE.UU.), 20 feb (EFE).- James Rodríguez está de vuelta. Y elige la MLS. Tras su salida de León en noviembre, encontró nueva casa en la fría Minneápolis. Será el 10 del Minnesota United hasta junio. El Mundial con Colombia, el objetivo. Y otro gran negocio para la MLS, que amplía sus horizontes.

De Miami a Minneápolis. De la zurda de Leo Messi a la de James Rodríguez. La MLS arranca este sábado su temporada número 31, con una larga lista de estrellas latinas... y españolas. Sin Sergio Busquets ni Jordi Alba, pero con Sergio Reguilón y con una inversión en estadios e instalaciones deportivas valorada en más de 20 millones que servirá de aperitivo para la Copa del Mundo.

Es James Rodríguez la última figura global en desembarcar en la MLS. El colombiano, exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich, todavía no ha debutado, pero su impacto ya es evidente en Estados Unidos.

La carta coleccionable realizada por 'Topps NOW' y vendida en la tienda oficial de la MLS ya se agotó en todas sus unidades. Las camisetas número 10, vendidas por 114.99 dólares en su versión para hombre y por 134.99 en su versión para mujeres, figuran entre las más vendidas en la web oficial de la liga.

Fue un fichaje sorprendente y una bendición para la MLS. El objetivo, ampliar la mirada y robar, aunque sea parcialmente, los focos puestos en Miami, donde Leo Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul se convirtieron en el epicentro del fútbol estadounidense.

Los campeones de la MLS, con Javier Mascherano en el banquillo, perdieron a Sergio Busquets y a Jordi Alba, pero se reforzaron con el lateral izquierdo Sergio Reguilón y con el delantero mexicano Germán Berterame.

Los proyectos deportivos del Minnesota o del Los Ángeles FC de Heung Min Son amenazan el trono del Inter Miami, pero el club propiedad de los hermanos José y Jorge Mas y del británico David Beckham sigue hambriento.

En el campo y en los negocios. Tras años de espera, el Inter Miami estrenará este año el nuevo Miami Freedom Park, el nuevo estadio del club de Florida que abrirá sus puertas en abril.

La zona de obras del nuevo estadio fue el pasado octubre el escenario del anuncio de la renovación de Leo Messi, el mayor activo de la liga y del Inter Miami, que seguirá vestido de rosa hasta al menos 2028.

El Miami Freedom Park no será el único nuevo coliseo en el futuro cercano de la MLS.

El New York City estrenará en 2027 el nuevo Etihad Park, el estadio que le permitirá decir adiós al Yankee Stadium. El Chicago Fire inaugurará en 2028 su nueva instalación únicamente dedicada al fútbol, y dejará de compartir el Soldier Field con los Chicago Bears de la NFL.

Además, el Dallas está renovando el Toyota Park, el Philadelphia Union, los New York Red Bulls y el Sporting Kansas City están trabajando en sus nuevos centros deportivos.

En la MLS no tienen dudas. Cuando las selecciones lleguen a Estados Unidos para el Mundial, se darán cuenta del nivel de las instalaciones de la liga estadounidense. Y muchos de ellos van a querer quedarse, asegura habitualmente el español Alfonso Mondelo, director deportivo de la MLS.

La liga anunció a finales de 2025 números de récord en redes sociales. En los estadios de la liga ha habido un promedio de 21.988 aficionados por encuentro, lo que supuso la segunda mejor marca en la historia de la MLS.

En total, 11.2 millones de aficionados siguieron los partidos de la MLS en persona, con un aumento de un 12 % desde 2022. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios. Referencia 8023175220, 8023171065 y otras).

