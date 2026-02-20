Investigan a un menor por la agresión sexual a una compañera en un instituto de Vinaròs

Castellón, 20 feb (EFE).- La Guardia Civil investiga a un menor por un presunto delito de agresión sexual a una compañera de su misma edad en un instituto de la ESO de la localidad castellonense de Vinaròs, según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso.

Los hechos habrían ocurrido este pasado martes en el interior del centro de Secundaria y la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la dirección del instituto ante las autoridades.

La víctima es una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, según ha confirmado la Conselleria de Servicios Sociales.

Por el momento no han trascendido más detalles para preservar la identidad de las personas implicadas, dado que son de menores de edad, y las diligencias continúan abiertas para esclarecer lo ocurrido. EFE

