Intervienen en una clínica de Madrid una máquina falsa que prometía rejuvenecer la cara

Madrid, 20 feb (EFE).- La Policía Nacional ha intervenido en una clínica de estética de Madrid una máquina falsa importada de China con la que supuestamente se realizaban tratamientos de rejuvenecimiento del rostro por los precios habituales del mercado -entre 700 y 1.000 euros- pero que podían provocar graves quemaduras en los pacientes.

El dispositivo había sido comprado e importado de China por 4.800 euros frente a los 70.000 euros que alcanza este tipo de maquinaria, según ha informado este viernes la Dirección General de la Policía que ha detenido a un hombre por un delito contra la salud pública y otro contra la propiedad industrial y mantiene como investigada a una mujer por estos mismos hechos.

Para simular que la máquina era verdadera y que hacía tratamientos de lifting facial, disponía de una pantalla donde se proyectaba un mismo vídeo simulando imágenes captadas por el ecógrafo para engañar a los pacientes.

La rápida actuación de los investigadores ha permitido que, hasta el momento, no se tenga conocimiento de ninguna lesión por el uso de esta máquina.

La investigación comenzó el pasado mes de enero cuando se tuvo conocimiento del uso de una máquina para tratamientos de estética que, al parecer, era falsificada.

Tras las primeras averiguaciones, los agentes lograron su ubicación en una clínica de la ciudad de Madrid, donde realizaron una inspección el pasado 20 de enero.

En su página web y en sus redes sociales anunciaban los tratamientos de rejuvenecimiento facial por valor de entre 700 y 1.000 euros, precios similares a los ofrecidos por la maquinaria auténtica.

Una vez identificado el vendedor, realizaron una inspección en la empresa del mismo ubicada en una nave de un polígono industrial de Toledo, donde encontraron numerosos documentos que reflejaban que el administrador estaba importando en España estos aparatos procedentes de China.EFE