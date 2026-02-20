Espana agencias

Inglaterra con ganas de reivindicarse ante Irlanda en la tercera jornada del Seis Naciones

Guardar

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- Inglaterra, herida en su orgullo tras caer en la Copa Calcuta ante Escocia, tendrá otra prueba de fuego en su estadio de Twickenham, en Londres, donde se medirá a una Irlanda que sigue buscando su mejor nivel en esta tercera jornada del Seis Naciones 2026.

El XV de la Rosa perdió su invicto de más de un año de duración durante la pasada jornada ante Escocia en Edimburgo. Los ingleses aun cuentan con opciones para ganar el torneo, pero para ello tendrán que sacar su mejor rugby, ausente el pasado fin de semana en la capital escocesa.

Una de los factores que tiene debe recuperar Steve Borthwick, técnico inglés, es la disciplina de sus jugadores, ya que la falta de la misma hace una semana le costó la expulsión de Arundell por doble amarilla.

El técnico inglés contará desde el principio con la juventud y el desparpajo de Henry Pollock, que jugará sus primeros minutos como titular en esta edición del Seis Naciones, así como Ollie Lawrence y Tom Curry, que volverán al equipo titular.

Dentro del Seis Naciones, en la mayoría de partidos se disputa un título, como es el caso de la Copa Calcuta en el Escocia-Inglaterra y el Millenium Trophy en el partido que cruza a irlandeses e ingleses.

Así, el XV del Trébol, campeón en 2023 y 2024 del Seis Naciones, llega a Londres en busca de recuperar el gran nivel que mostró en tiempos no tan pretéritos en los que dominaba todas las fases del juego con especial presencia en los balones estáticos.

Aunque vengan de una victoria, los de la Isla Emeralda presentaron muchas dudas en su encuentro ante Italia. En lo que debería haber sido a priori un amplio triunfo para los del trébol, los italianos llegaron a estar cerca del empate poniéndoselo muy difícil al seleccionado de Steve Tandy.

Irlanda cuenta con serios problemas a la hora de producir talento; un cuestionado Sam Prendergast en el puesto de apertura y una delantera que se vio superada por la de Italia hacen que la campeona de hace poco, liderada por Jonathan Sexton o Tadhg Furlong, se haya quedado en un recuerdo nostálgico.

Así lo ha hecho saber Andy Farrell, seleccionador irlandés que ha revolucionado con cinco cambios el XV que presentará ante Inglaterra en el que desaparece Prendergast de la convocatoria después de dos partidos en el que el apertura no estuvo al nivel que exige el técnico inglés.

Tras el paso de la segunda jornada, el XV del Gallo se metió en el "top-3" del ránking mundial además de convertirse en la única selección invicta en este Seis Naciones y, por ello, la única capaz de lograr el Grand Slam, título que gana la selección que se impone en todos sus encuentros.

Para lograr su objetivo, tendrán que vérselas ante una Italia cada vez más crecida y capaz de sorprender a cualquiera en un escenario poco habitual, el Stade Pierre-Mauroy, hogar del Lille Olympique, donde la Federación Francesa decidió que se disputara esta tercera jornada con el objetivo de descentralizar el rugby en el país.

En la pasada jornada, los del gallo superaron ampliamente a una Gales paupérrima en su ataque y defensa y tras la derrota de Inglaterra ante Escocia, se han convertido en la gran favorita para llevarse esta edición del Seis Naciones.

Y así lo demuestra el poderío de su línea de tres cuartos, desde Thomas Ramos hasta Louis Bielle-Biarrey, la selección francesa se ha convertido en una máquina que ataca con precisión quirúrgica la defensa de sus rivales ejecutando a la perfección la filosofía francesa del "rugby champagne".

En el otro lado del campo estará una Italia agigantada tras estas dos primeras jornadas de torneo. La "azzurra" sorprendió a todos en la primera jornada tras vencer a Escocia y a punto estuvo de dar la campanada en el estadio Aviva de Dublín ante una Irlanda que sufrió hasta el pitido final.

En los dos años que lleva el argentino Gonzalo Quesada al frente de la selección transalpina, Italia parece haber cambiado de rol en la élite del rugby. El técnico ha conseguido transformar a la "cenicienta" de Europa en una selección con hambre capaz de vencer a cualquiera.

El XV del Dragón recibe a Escocia en el Estadio Principality de Cardiff en lo que puede ser otro castigo para los pupilos de Steve Tandy que no levantan cabeza y aspiran por tercer año consecutivo a la "cuchara de madera", trofeo que se lleva aquel que sale derrotado en todos sus encuentros del torneo.

La cuestión de si Gales se lleva la "cuchara de madera" se dirimirá en los próximos tres partidos en los que se enfrentarán a Escocia, Irlanda e Italia, respectivamente, a priori, las selecciones que están un paso detrás de las poderosas Francia e Inglaterra, encuentros que ya han disputado los del dragón.

Los galeses ven muy lejano aquel 2021 en el que lograron hacerse con el mayor torneo del rugby europeo. Los Dragones han quedado relegados a un segundo plano en el rugby internacional relevando a una Italia en ascenso.

En frente se encontrarán a una Escocia que quiere aprovechar el rebufo de su victoria en la Copa Calcuta. Los del XV del Cardo sacaron pecho en su estadio de Murraylfield y dieron la sorpresa ante Inglaterra, la hasta entonces gran favorita del torneo.

Gracias a rentabilizar los errores cometidos por los ingleses y a un gran Finn Russell, se llevó la Copa Calcuta.

Aun con eso, el combinado dirigido por Gregor Townsend ha demostrado en varias ocasiones ser capaz de lo mejor y de lo peor. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aguirre tacha de "broma" la gira de Rufián y admite que le da "mucha risa" su intención de disputar escaños a Vox

La exdirigente madrileña muestra escepticismo ante los planes del portavoz de ERC y se burla abiertamente de su objetivo de enfrentarse electoralmente con la formación liderada por Santiago Abascal en distintos territorios españoles

Aguirre tacha de "broma" la

Emilio Delgado defiende una "geometría variable" en la izquierda y cree que en la capital solo debe concurrir Más Madrid

Emilio Delgado, portavoz adjunto autonómico, advierte sobre la necesidad de alianzas flexibles entre fuerzas progresistas y subraya que en la ciudad ve imprescindible consolidar una sola opción para evitar que las divisiones dificulten la competitividadifiquesen la izquierda

Emilio Delgado defiende una "geometría

Suspenden por cuarta vez la vista contra los acusados de construir narcolanchas, esta vez por enfermedad de un procesado

La Audiencia de Pontevedra reprogramó el proceso contra 11 implicados y una empresa por fabricar embarcaciones ilegales en el norte peninsular, luego de una nueva postergación debida a una dolencia de uno de los enjuiciados

Suspenden por cuarta vez la

El conductor ebrio que chocó contra un árbol y causó la muerte del copiloto en Pol (Lugo) se enfrenta a 4 años de cárcel

La vista preliminar en el juzgado de Lugo confirmó que el acusado será juzgado por homicidio imprudente, tras dar positivo en alcoholemia y mostrar signos de embriaguez, además deberá indemnizar a los familiares de la víctima

Infobae

Abatido a tiros tras matar a su hijo de 10 años y herir de gravedad a su mujer en Tenerife

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El Gobierno quiere limitar el número de escopetas en manos de civiles por riesgo de “arsenales en domicilios”, pero los datos revelan que hay 21.000 armas menos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”