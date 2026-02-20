Espana agencias

Hidalgo: "Respeto las críticas, pero estamos cuartos y cumpliendo el objetivo"

A Coruña, 20 feb (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, aseguró este viernes que entiende las críticas de la afición blanquiazul por los malos resultados ante sus rivales directos, pero él ve clave que sepan gestionar “la presión” porque de momento están “cumpliendo” el objetivo marcado por la dirección deportiva.

“No leo ni escucho todo lo que decís porque entonces sería un sinvivir. Evidentemente uno no es ajeno a lo que hay en la calle. Las críticas tienen que existir y las respeto al máximo. A partir de ahí, veo que en 26 jornadas el equipo está cuarto y cumpliendo con el objetivo marcado a principios de temporada”, afirmó.

En este sentido, apuntó que LaLiga Hypermotion es una competición “muy larga”, en la que compiten otros equipos con plantillas “muy potentes” y que también aspiran al ascenso.

“Noto la ilusión de la afición y la presión. Llámalo ansiedad por subir, subir y subir”, expuso Hidalgo, quien asume con naturalidad esa presión que impone el deportivismo.

“A Coruña es increíble, pero sabemos dónde estamos. Es un club y una ciudad que mete presión. Esto forma parte de este negocio. Estoy encantado de estar en A Coruña y de poder pertenecer al Deportivo. No podemos estar en un mejor sitio en España”, declaró.

Para el preparador del Dépor, será “clave” que toda la familia deportivista, “jugadores, cuerpo técnico, aficionados y periodistas”, lleve “al lado positivo” esa presión por ascender porque han entrado “en un tramo importante de la temporada”.

“Ahora mismo estamos dentro del objetivo marcado, que era pelear por estar entre los seis primero. Hay que recalcar eso. Evidentemente, a mí me gustaría ser más regulares, pero hay que ver el futuro con optimismo”, incidió Hidalgo, quien confesó que a lo largo de su carrera como entrenador “nunca” tuvo “la dimensión” que se ha encontrado en Riazor. EFE

dmg-fc

