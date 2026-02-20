Hidalgo: "El Eibar está en su mejor momento de la temporada"

A Coruña, 20 feb (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, avisó este viernes de que la SD Eibar llegará a Riazor en su “mejor” momento de la temporada, por eso espera un partido de máxima dificultad para su equipo.

“Es un equipo con muchas variables tácticas y que las usa de manera muy diferente durante el partido. Esto te obliga a tener que ajustarte constantemente. Poco a poco, el Eibar ha ido encontrando su idea de juego y viene con confianza, sumando muchos más puntos en las últimas jornadas. Han sabido aguantar los malos momentos y seguramente vengan en su mejor momento de la temporada”, indicó.

En rueda de prensa, el técnico blanquiazul desveló que el lateral Ximo Navarro arrastra “una pequeña molestia” y otros jugadores, de los que no quiso dar el nombre, también son duda por problemas físicos.

“Vamos a ver cómo entrenan hoy y a partir de eso decidiremos sobre el once inicial. Las molestias están yendo a más. Es algo normal que pasa a estas alturas de la temporada en las plantillas, pero en algunos jugadores va a más”, explicó.

Hidalgo tampoco quiso dar pistas sobre quién será el elegido para sustituir al italiano Giacomo Quagliata, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas, en el lateral izquierdo.

“El otro día, en Castellón, David Mella dio un nivel bueno, más de carrilero que de lateral puro. Tiene condiciones para adaptarse a eso. Y luego está Escudero, que tiene mucho peso en el vestuario y una gran trayectoria. Escu está perfectamente para competir de inicio, mañana decidiremos la mejor opción”, comentó.

Finalmente, el preparador del Dépor no escondió su preocupación por falta de gol de los delanteros, en neerlandés Zakaria Eddahchouri y el italiano Samuele Mulattieri.

“Zakaria es mucho más de área y Mulattieri se encuentra más cómodo yendo a espacios. Esa quizá sea la mayor diferencia entre ambos. Lo que tenemos que intentar es transmitirles tranquilidad para que no acusen esa ansiedad por marcar, esa es la clave”, sentenció. EFE

dmg/og