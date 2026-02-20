Espana agencias

Guardia Civil y la ONCE premiadas por su guía de pictogramas para personas discapacitadas

Guardar

Madrid, 20 feb (EFE).- La Guardia Civil y la Fundación ONCE han sido premiadas por la conferencia internacional Zero Project por su guía para facilitar mediante dibujos la comunicación entre los agentes y personas con dificultades cognitivas, trastornos del habla, discapacidad auditiva o bajo nivel de alfabetización.

En la conferencia que se celebra esta semana en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (Austria) han sido seleccionados 81 proyectos ganadores de todo el mundo entre los que figura la guía elaborada entre la fundación y el instituto armado.

En ella se recogen situaciones de emergencia ante las que se pueden ver las personas con dificultades cognitivas como robos, agresiones, accidentes y trámites que requieren el uso de alguno de estos dibujos o la combinación de varios para explicarlo.

Este proyecto permitirá a los agentes adaptar su actuación de acuerdo a la secuencia lógica para dar una solución a la incidencia planteada por estos ciudadanos y será accesible en tablets y ordenadores de las distintas patrullas tanto en la versión española como en francés e inglés. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Escritos inéditos de premios Nobel y Cervantes en el homenaje a Mayor Zaragoza

Infobae

El chófer de Mazón dice que cuando sonó el Es-Alert el día de la dana iban hacia el Cecopi

Infobae

El rectorado de la Universidad del País Vasco ve el acto de Vox como una "provocación"

Infobae

Courtois se suma a Djokovic y Massa en el capital del modesto Le Mans

Infobae

Once detenidos en Murcia con 14 kilos de cocaína y 75 de marihuana para abastecer a narcos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión en Madrid sobre

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

Las carreteras españolas están “en el peor momento de su historia reciente” por la falta de inversión: 34.000 kilómetros “necesitan reconstrucción urgente”

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

ECONOMÍA

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

Estas son las ayudas económicas para las mujeres emprendedoras en España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”