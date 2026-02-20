Guardia Civil y la ONCE premiadas por su guía de pictogramas para personas discapacitadas

Madrid, 20 feb (EFE).- La Guardia Civil y la Fundación ONCE han sido premiadas por la conferencia internacional Zero Project por su guía para facilitar mediante dibujos la comunicación entre los agentes y personas con dificultades cognitivas, trastornos del habla, discapacidad auditiva o bajo nivel de alfabetización.

En la conferencia que se celebra esta semana en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (Austria) han sido seleccionados 81 proyectos ganadores de todo el mundo entre los que figura la guía elaborada entre la fundación y el instituto armado.

En ella se recogen situaciones de emergencia ante las que se pueden ver las personas con dificultades cognitivas como robos, agresiones, accidentes y trámites que requieren el uso de alguno de estos dibujos o la combinación de varios para explicarlo.

Este proyecto permitirá a los agentes adaptar su actuación de acuerdo a la secuencia lógica para dar una solución a la incidencia planteada por estos ciudadanos y será accesible en tablets y ordenadores de las distintas patrullas tanto en la versión española como en francés e inglés. EFE