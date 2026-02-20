Greenfiber afirma que está estudiando “diferentes opciones” para la conexión a la red

Lugo, 20 feb (EFE).- La sociedad Greenfiber, participada por la multinacional lusa Altri y promotora del proyecto Gama para crear una fábrica de fibras textiles y celulosa en el municipio lucense de Palas de Rei, asegura que está estudiando “diferentes opciones técnicas para la conexión a la red eléctrica” del complejo industrial, “independientemente de la planificación futura de Red Eléctrica Española”.

Lo ha señalado en un comunicado emitido después de que la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciase este viernes que la Xunta de Galicia ha iniciado el proceso para el archivo del expediente del proyecto, ya que la empresa, al quedar excluida su fábrica de la planificación energética del Gobierno hasta 2030, no puede justificar la conexión a la red.

Greenfiber “está convencida de que la decisión” del Gobierno central de excluir el proyecto Gama de la planificación eléctrica “tiene un carácter político y no técnico, en la medida en que no se le aportó ninguna explicación técnica que justificase esa exclusión”.

De hecho, la sociedad promotora de la planta confirma que ya ha presentado alegaciones que, hasta el momento, no han recibido contestación por parte del Ministerio.

Greenfiber afirma que “ha actuado desde el primer momento con la máxima diligencia, aportando toda la documentación técnica que se le ha requerido”.

Y recuerda, en ese sentido, que todavía está a la espera de una decisión de la Consellería de Medio Ambiente sobre la Autorización Ambiental Integrada (AAI), “algo que no depende de la conexión eléctrica”.

En este momento, la empresa está estudiando la comunicación de la Xunta de Galicia en relación con el inicio del procedimiento de archivo del expediente y, “como no puede ser de otra manera, se reserva el derecho de presentar las alegaciones que considere oportunas”, precisa.

Finalmente, Greenfiber se reafirma “en la madurez del proyecto y el valor que puede aportar a la economía, el territorio y el sector forestal de Galicia”. EFE

