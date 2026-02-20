Graham Webber nuevo director de carrera en el mundial de MotoGP

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- Graham Webber será el nuevo director de carrera del mundial de MotoGP en sustitución de Mike Webb, quien hasta ahora ejercía esta función, mientras que Jack Gorst se convertirá en Director de Carrera Adjunto, según confirma la organización del campeonato.

Mike Webb deja su antiguo puesto de Director de Carrera para asumir el nuevo puesto de Coordinador de Dirección de Carrera y permanece en la estructura organizativa de los grandes premios.

Así, Webber, Gorst y Webb dirigirán un equipo responsable de la Dirección de Carrera en cada uno de los veintidós grandes premios del calendario 2026, incluidas todas las categorías, y el resto de competiciones en pista que se disputen junto al campeonato.