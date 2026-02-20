Gijón se convierte en un gran escenario para 82 compañías de teatro infantil

Juan González

Oviedo, 20 feb (EFE).- Gijón se convertirá desde mañana, sábado, y hasta el 27 de febrero en un gran escenario donde 82 compañías de España y de países ta diversos como Francia, Portugal, Armenia o Chequia, ocuparán calles, plazas y salas cubiertas para mostrar sus espectáculos en la Feria Internacional de Artes Escénicas para Niños, Niñas y Familias (FETEN).

La feria de teatro infantil de Gijón, que este año celebra su 35 aniversario, es la única de España en su tipo y ocupa un lugar destacado entre las diez más importantes del mundo, según ha destacado la jefa de Innovación Cultural de Gijón y directora de FETEN, Verónica Rodríguez Fernández, en una entrevista con EFE.

En total se podrán ver 86 obras de todos los lenguajes de las artes escénicas en una maratón de 200 pases durante siete días en veinticuatro emplazamientos al aire libre y en espacios cerrados, una programación que se ha “pretendido mejorar” respecto a años anteriores en conmemoración del 35 aniversario.

Además, se ha ampliado la “mediación” con escuelas de educación infantil para que los escolares “tomen conciencia” de las artes escénicas y concurran “más preparados” a los espectáculos.

Desde su primera edición, que comenzó con el nombre de Feria Europea de Teatro para Niños hace 35 años, el evento tuvo “un crecimiento exponencial” no sólo en la programación sino también en la participación de profesionales del sector que participan en encuentros y debates.

De forma paralela a la programación de espectáculos e instalaciones, la feria reúne a programadores, distribuidores y directores de compañías, en una función que se considera “importante” para la promoción de nuevos talentos.

“FETEN es un referente porque es la única feria de estas características y tan especializada en España con un nivel tan alto de participación de profesionales, que en esta edición será de unos 800 acreditados”, ha resaltado.

La presencia internacional también ha crecido y se han recibido 300 propuestas de compañías de 49 países de América, Europa y Asia, además de solicitudes de acreditación de programadores del extranjero.

La organización ha seleccionado las propuestas de 82 compañías de un total de 1.300, siguiendo criterios de “calidad” y de representación territorial y para ello se buscan los mejores espectáculos de la mayor parte de géneros artísticos, como teatro, música, títeres, clown, circo, performance, instalaciones, pero también que estén representados la mayor cantidad de territorios de España. EFE

