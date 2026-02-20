Fran Escribá no ve en el Real Valladolid un problema futbolístico "sino de bloqueo"

Valladolid, 20 feb (EFE).- El nuevo entrenador del Real Valladolid, Fran Escribá, que debutará este domingo ante el Sporting, ha afirmado este viernes que no ha visto en su equipo un problema futbolístico sino de bloqueo colectivo debido a los malos resultados", porque en su opinión los jugadores "tienen calidad".

El pasado martes se produjo la primera toma de contacto entre técnico y plantilla, por lo que ha contado con tres sesiones para implementar los mecanismos de defensa y ataque que quiere que tenga el equipo, a las que se añadirá una última, este sábado, en la que terminará de "perfilar cosas".

"Esperamos que el domingo ya se pueda ver algo de lo que pretendemos, aunque lógicamente se necesitará un proceso de adaptación. Lo primero es recuperar la tranquilidad y la confianza en ellos, recuperarlos como grupo y convertirlos en un buen equipo, que ya lo es, pero no han acompañado los resultados", ha advertido.

No tendrá un debut sencillo, puesto que el Sporting "es un excelente conjunto, más peligroso aún en su casa, con un estadio que aprieta mucho y una afición entregada, que tiene buenos registros en todo, tanto a nivel posicional como a la hora de hallar espacios", ha analizado.

En su opinión, el cuadro gijonés "genera cosas, con gente que tiene una gran movilidad, que por fuera tiene mucha velocidad y peligro, pero también acumula gente por dentro", de ahí la necesidad de "estar cubiertos, ocurra lo que ocurra, con diferentes mecanismos, y que no tengan una superioridad clara".

"Este partido va a exigir mucho y vamos a tener que estar alerta los noventa minutos, sin confiarnos ni cuando se domine. Hay que quedar bien colocados detrás del balón, no solo ir por delante, y adaptarse a las diferentes fases que habrá, para impedir que se sientan cómodos", ha añadido.

Lo que también tiene claro es que no quiere "estar defendiendo", sino "mantener alejado al rival", para lo que habrá que "asumir algunos riesgos".

"La idea es ir a ganar todos los encuentros que quedan, con un sistema o con otro, ya que este cambiará dependiendo del rival que haya enfrente", ha apuntado.

Y aunque entiende que se focalice el trabajo en los delanteros de su equipo, "que antes o después van a marcar", ha afirmado que la segunda línea "también tiene que aportar muchos goles" y que "el bloqueo de goles es fruto del bloqueo colectivo que ha habido por los malos resultados".

Aunque no es partidario de dar pistas, ha avanzado que Marcos André estará disponible para esta cita, a pesar de haber sufrido un golpe importante que le tiene dolorido, pero desde el principio ha querido entrar con el grupo y podrá entrar en la lista de convocados.

Asimismo, ha dicho que, ante la baja por sanción de Michelin, lo más lógico sería que su sustituto en el lateral derecho fuera Iván Alejo, si bien "hay otras opciones también", del mismo modo que ha advertido que puede contar con varios jugadores para poder cubrir el centro del campo y "mantener el equilibrio", aparte de Juric o Meseguer.

"Sabemos lo que va a haber delante, el tipo de jugadores que tenemos nosotros, qué puede fallar o no, que va a haber fases en las que estaremos dominados y otras en las que dominaremos. Nuestro planteamiento no va a ser defensivo porque no quiero estar muy cerca de mi portería, sino buscar la meta contraria, salir rápido y realizar buenos ataques posicionales", ha matizado.

Salvo las bajas ya conocidas de Amath, Ohio y Guille Bueno, más la sanción de Michelin, Escribá tendrá a su disposición al resto de la plantilla para tratar de sumar su primera victoria como responsable del banquillo blanquivioleta en El Molinón. EFE

mim/rjh/og