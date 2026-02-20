Espana agencias

Font insinúa posibles contactos con el Atlético de Madrid por el argentino Julián Álvarez

Barcelona, 20 feb (EFE).- El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha dejado entrever este viernes que podría haber mantenido contactos con el Atlético de Madrid para abordar el fichaje del delantero argentino Julián Álvarez en el caso de resultar vencedor en las elecciones.

En el mismo sentido, aunque no lo ha confirmado de manera explícita, Font ha dado a entender que posee información de primera mano para afirmar que entre el club rojiblanco y la junta directiva de Joan Laporta no existe "ningún tipo de acuerdo". "De hecho, puedo decir que no ha habido ni conversaciones”, ha añadido.

"Cuando digo que se está trabajando el mercado y que hay profesionales dedicados a ello, es porque se mantiene contacto directo con los clubes, que son los interlocutores principales, además de analizar la situación contractual de cada jugador", ha explicado desde su sede electoral en la Avenida Diagonal 468 de Barcelona.

Al ser preguntado al respecto, el empresario catalán ha esbozado una ligera sonrisa y ha señalado que prefiere que estos asuntos los comente su equipo de "responsables del área deportiva": Carles Planchart como director técnico, Albert Puig al frente del fútbol base y Francesc Cos, encargado del área de rendimiento y del nuevo departamento de I+D.

A diferencia de otros precandidatos, como Xavi Vilajoana, que mencionó la posibilidad de fichar al delantero Harry Kane, Font ha optado por centrarse en la planificación y el trabajo estratégico, subrayando que el club podría acometer fichajes de alto nivel siempre que "se hagan las cosas bien".

Durante la presentación de su anuncio de campaña, dirigido por el profesional audiovisual Carlos Valdés, se repasaron algunos de los momentos más difíciles de la presidencia de Joan Laporta, como la eliminación en los cuartos de final de la Liga Europa a manos del Eintracht Fráncfort alemán.

Asimismo, se puso de relieve la polémica generada por la publicidad de la República Democrática del Congo en las camisetas de entrenamiento, se recordó el anuncio de que Leo Messi no continuaría en el club, y se cerró con un mensaje contundente: "sin los socios no hay Barça", enfatizando la importancia del respaldo de la masa social en las decisiones y el futuro del club.

Finalmente, Font tampoco ha descartado la propuesta de Joan Camprubí, quien este jueves abogó por una candidatura unitaria contra Laporta, destacando que lo fundamental es anteponer "los intereses del Barça siempre por delante", abierto a "todo lo que tenga sentido desde el punto de vista de la lógica democrática".

Según ha explicado, su objetivo es que los socios puedan elegir "entre dos modelos claros": continuar con el actual personalismo y opacidad, o apostar por un proyecto que garantice estabilidad deportiva y solvencia económica.

"Seguiremos luchando hasta el último día para que haya un debate plebiscitario", ha añadido Font, quien se mostró optimista de que los socios compartan su diagnóstico y coincidan en que este debate debe enfrentar dos opciones bien definidas. EFE

