Feijóó dice a la UE que España recuperará con su gobierno una política de defensa "fiable"

Madrid, 20 feb (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado al comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, que España "volverá a tener una política exterior y de defensa responsable, fiable y plenamente solidaria con socios y aliados" con un gobierno de su partido.

Núñez Feijóo se lo ha trasladado al comisario en una reunión que han mantenido ambos este viernes, según informa el Partido Popular en un comunicado, para abordar los retos presentes y futuros a los que tiene que hacer frente la Unión Europea.

En este encuentro, el dirigente popular le ha dicho que España "debe tener un papel protagonista" en el diseño e implementación de la seguridad y defensa europea, cuestiones que, en su opinión, "son más prioritarias que nunca".

En este punto, le ha comentado que la industria española de defensa tiene "voluntad y capacidad" para estar a la vanguardia de la creación de una base tecnológica e industrial europea.

Feijóo ha mantenido, por otra parte, otra reunión con la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, para hablar de la política hídrica que necesita España.

Según ha informado el PP, ambos han hablado de la importancia de la seguridad hídrica, toda vez que entienden que es "competitividad, cohesión territorial y estabilidad social".

En este sentido, Feijóo ha defendido un Pacto Nacional del Agua, tras incidir en que es "una necesidad estratégica" en la que la modernización de infraestructuras hidráulicas "juega un papel fundamental".

El dirigente popular le ha pedido finalmente a la comisaria europea de Medio Ambiente que la Estrategia Europea de Resiliencia del Agua venga acompañada de recursos financieros suficientes y flexibles para lograrlo. EFE