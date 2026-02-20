Feijóo condena los cinco asesinatos machistas de esta semana y pide "combatir" esta lacra

(Corrige en el titular y la entradilla de la NA5101 el número de víctimas)

Madrid, 20 feb (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado este viernes los cinco crímenes machistas de esta semana, en los que han sido asesinadas tres mujeres y dos menores, lo que eleva la cifra de mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año a nueve, 1.352 desde que empezaron a contabilizarse en 2003.

"Total condena de los crímenes que esta semana se han cobrado la vida de al menos tres mujeres y dos menores en nuestro país. Combatir esta lacra es una obligación ineludible", ha subrayado Feijóo en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El líder popular ha aseverado que España "no puede permitirse servicios públicos que fallen en lo más esencial". "Y la protección de las mujeres víctimas de violencia machista lo es", ha remarcado. EFE