España impulsará el diálogo bilateral en Asia especialmente con China, India y Vietnam

Barcelona, 20 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que España impulsará "una agenda de viajes y mecanismos de diálogo bilateral" con países de la región de Asia Pacífico, entre ellos China, India y Vietnam, en línea con los encuentros que ya ha mantenido el Gobierno en estos últimos tiempos.

Albares ha presentado este viernes en la sede de Casa Asia en Barcelona la nueva Estrategia Española para Asia y Pacífico 2026-2029, ante los embajadores asiáticos acreditados en España.

Como parte de esta estrategia, Albares se ha referido "a los recientes viajes del presidente del Gobierno a China en tres ocasiones, a India, de donde acaba de regresar, en dos ocasiones", a Vietnam y a la visita a China de los reyes.

"Estamos convencidos de que en un mundo multipolar, como en el que vivimos, el multilateralismo es la única herramienta. Que la cooperación siempre es más fuerte que la confrontación", ha subrayado el ministro.

Esta nueva estrategia para Asia-Pacífico debe servir también para "consolidar las políticas y el despliegue diplomático" en Asia-Pacífico, unas relaciones que "generan confianza". EFE

(foto) (vídeo)