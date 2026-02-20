Espana agencias

Escritos inéditos de premios Nobel y Cervantes en el homenaje a Mayor Zaragoza

Córdoba, 20 feb (EFE).- La publicación "Federico Mayor Zaragoza. Legado de Paz" recoge escritos inéditos, manuscritos y cartas de premios Nobel, Cervantes y Princesa de Asturias en homenaje al ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza.

Se trata de un monográfico de la revista literaria Ánfora Nova, recoge inéditos, manuscritos, poemas, artículos, semblanzas y cartas de Mayor Zaragoza, así como de escritores, intelectuales y personalidades del ámbito nacional e internacional, entre los que figuran galardonados con el Nobel, el Cervantes y el Princesa de Asturias.

La obra incorpora, además, pórticos con textos manuscritos y cartas inéditas de los premios Nobel de la Paz Nelson Mandela, Mijaíl Gorbachov, Rigoberta Menchú, Yasser Arafat, Shimon Peres e Isaac Rabin, junto con las aportaciones de Bill Clinton, Mary Robinson, Edgar Morin, Ingeborg Breines, Mario Soares y José Saramago, entre otros.

El apartado artístico del monográfico cuenta con ilustraciones de creadores plásticos como Fernando Arrabal, autor de la portada, Rafael Canogar, Luis Feito, Tulio Reyes, Víctor Ramírez, Héctor Villarroel, Pedro Roldán, Antonio Quintana, Oswaldo Guayasamín, Francisco Escalera, Luis M. García Cruz y Marta Campos.

El volumen arranca con preliminares de Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores, y Miquel Iceta, embajador delegado permanente de España en la UNESCO y exministro de Cultura.

También participan Sami Naïr; Francisca Sauquillo; Fernando Arrabal; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y Federico, Ángeles y Pablo Mayor Menéndez, hijos de Federico Mayor Zaragoza.

El director de Ánfora Nova, José María Molina Caballero, ha subrayado el alcance de esta publicación, dedicada a quien considera "uno de los españoles más universales y más comprometidos con la Paz y con los Derechos Humanos a nivel mundial".

Molina Caballero ha resaltado en un comunicado que la obra refleja las señas de identidad de la revista: "la pluralidad y el eclecticismo de sus contenidos, así como su compromiso ético y estético con los valores sociales universales".

Para Federico Mayor Menéndez, hijo del ex director general de la Unesco, "en sus distintas facetas de científico, de poeta, al frente de la Unesco o de la Fundación Cultura de Paz, nuestro padre procuró siempre promover la solidaridad, la dignidad y valores del ser humano, la cultura de paz y la palabra como elementos indispensables de acción y de esperanza". EFE

