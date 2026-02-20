ERC pide que el Govern proteste ante el COI por la retirada de esteladas en Milán-Cortina

Barcelona, 20 feb (EFE).- ERC ha registrado una propuesta de resolución en el Parlament que insta al Govern a presentar una protesta formal ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por la retirada de banderas esteladas por parte de la organización de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d'Ampezzo (Italia).

En un comunicado, ERC ha denunciado los hechos y ha pedido al Govern que "mueva ficha" y presente una protesta formal contra la actuación de la organización.

Los republicanos critican la actuación de la organización de los Juegos Olímpicos "contra los derechos y las libertades de los catalanes que exhiben banderas catalanas durante la celebración de la prueba de sprint de esquí de montaña".

Asimismo, piden al gobierno catalán que impulse, mediante los organismos y procesos correspondientes, "una reforma del texto de aplicación de la norma 50.2 de la Carta Olímpica, con el objetivo de garantizar que se permita la exhibición de cualquier bandera o símbolo que represente la identidad cultural catalana en espacios olímpicos".

En la misma línea, el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, también denunció los hechos ayer: "Pasar página, decían los socialistas y sus altavoces mediáticos y corporativos. Pero las bases del conflicto permanecen intactas", señaló en un mensaje en X.

"El no reconocimiento de la identidad nacional y el acoso a toda manifestación de catalanidad es una de estas bases, como nos recuerda este episodio", agregó. EFE