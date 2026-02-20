Espana agencias

El torrente ofensivo del Valencia y la renovada defensa del Real Madrid pelean por final

Valencia, 20 feb (EFE).- El Valencia Basket y el Real Madrid se medirán este sábado (18 horas) en el Roig Arena en la primera semifinal de la Copa del Rey en un choque en el que el despliegue ofensivo del equipo de Pedro Martínez y la reforzada defensa del conjunto de Sergio Scariolo pelearán por dominar el guion para hacerse con un lugar en la final.

Construido para apabullar a sus rivales desde la carrera y el triple, algo para lo que necesita rebote y confianza casi a partes iguales, el Valencia Basket llega a este segundo cruce del torneo en el que ejerce como anfitrión en el Roig Arena tras controlar, con más oficio que brillo, al Asisa Joventut, al que doblegó en cuartos por 95-84.

En esta segunda campaña de la segunda etapa al frente del equipo de Pedro Martínez, el equipo 'taronja' ha ganado recursos para no depender tanto del triple y calma para superar momentos en los que no le entren los tiros, dos argumentos que refuerzan sus opciones en partidos a 'vida o muerte' en los que los nervios pueden condicionar más el juego. No obstante, su 'plan A' está claro.

El Real Madrid, por su parte apabulló en cuartos de inicio a fin a Unicaja (100-70) y exhibió la mejoría defensiva que le acompaña en las últimas semanas. Su técnico se ha mostrado especialmente orgulloso estos días de cómo un equipo con tendencia natural ofensiva está logrando grandes resultados defensivos en partidos importantes.

El aumento de la solidez defensiva no le ha restado al equipo madrileño potencial en ataque, en el que han consolidado un gran protagonismo sus 'tres' y 'cuatro'. Alberto Abalde y, sobre todo, Mario Hezonja y Trey Lyles serán tres de las obsesiones defensivas del conjunto 'taronja', además de la clásica del interior Walter Tavares. En ese caso, la capacidad de Nate Reuvers, uno de sus 'cinco', de abrir el campo con sus tiros puede ser clave.

En el lado contrario, los cuartos confirmaron al dominicano Jean Montero y a Papi Badio, como las referencias ofensivas más sólidas del Valencia, aunque también se espera que aparezcan Darius Thompson o Kameron Taylor en la línea exterior. En el caso de los interiores, su acierto desde la línea de tres suele marcar su nivel de influencia.

El encuentro es el cuarto que ambos equipos disputan esta campaña, con un balance hasta ahora de dos triunfos del Valencia y uno del Real Madrid. El conjunto 'taronja' se llevó el primero y el más decisivo, la final de la Supercopa de Málaga, y repitió victoria como local en noviembre en la Euroliga (89-76).

Su última cita fue hace un mes en el Movistar Arena de Madrid en la acb, en un duelo en el que pese a un 9-24 inicial Hezonja y un Usman Garuba clave en la intendencia permitieron a los locales remontar y llevarse el triunfo por 94-79.

En la Copa ambos equipos se han enfrentado en varias ocasiones. En la última, en las semifinales de la edición de 2024 en Las Palmas, el Real Madrid se impuso por un cómodo 95-76.

En la batalla psicológica por reducir la presión de su equipo y aumentar la del rival, Pedro Martínez ha recalcado que lo que para ellos es una ilusión para el Real Madrid es una obligación y, por su parte Scariolo ha remarcado la condición de anfitrión del Valencia y el apoyo que tendrá de la grada para señalar que espera que lo que tienen les dé para competir.

Cerca de catorce mil seguidores asistieron el jueves a los partidos con los que ambos equipos abrieron su participación en la Copa en un Roig Arena que se estrena como sede de un gran evento deportivo tras haber sido inaugurado hace seis meses y que tiene capacidad para hasta 15.600 espectadores en 'modo baloncesto'.

Los dos entrenadores tendrán a sus plantillas disponibles al completo para la cita por lo que los descartes serán técnicos y, en cualquier caso, para acoplar sus plantillas a la obligación de contar con cuatro 'jugadores de formación local' entre los doce inscritos. EFE

